Тарифи на комуналку в найближчі три роки будуть рости: в Мінекономрозвитку дали прогноз

Залізничні квитки теж подорожчають, а от курс долара буде не такий високий, як очікувалося.

Мінекономрозвитку оновило довгостроковий прогноз по інфляції, курсу гривні, а також зростання тарифів в Україні в 2020-2023 роках. Про це 26 серпня повідомляє Інтерфакс-Україна.

Новий макропрогноз несе добрі новини - вони стосуються курсу гривні та інфляції. Міністерство поліпшило прогноз інфляції на 2020 рік до 5.9%, хоча ще в березні цей показник передбачали на рівні 11.6%. Що стосується валюти, то в цьому році міністерство тепер прогнозує середньорічний курс 27 грн / $ (раніше очікувалося 29.5 грн / $), а на кінець року - 28.3 грн / $.

За підсумками цього року очікується дефіцит торгового балансу в розмірі $ 5.4 млрд (раніше він оцінювався в $ 8.3 млрд). Тут теж позитив.

У Мінеконом розвитку очікують, що надходження від приватизації в поточному році складуть 2 млрд грн, в 2021-м - 6 млрд грн, а також по 8 млрд грн - в 2022-2023 роках.

Прогноз номінального ВВП знижений з 3.985 трлн грн до 3.975 трлн грн, хоча в процентному співвідношенні до минулого року очікується падіння ВВП на 4.8%.

При цьому Мінекономіки очікує підвищення тарифів на залізничні перевезення на 17% в цьому році, а також на 22% і 26% - в два наступні роки (+ -3%).

- Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр. середньорічна ціна на імпортований природний газ буде зростати на 19.6% в середньому щорічно - до $ 214 за 1 тис. куб. м в 2023 році, - зазначено в прогнозі.

У зв'язку з цим очікується підвищення цін на газ для населення на 19% (+ -3%) в 2021 році, на 24% і 6% (+ -3%) - в наступні два роки, проте в 2020-му зміни цін на нього не передбачається. Середньорічне зростання цін на газ для підприємств прогнозується: у 2021 році - на 43.8%, у 2022 - на 11.7%, в 2023 - на 8% (всюди + -3%).

Також промислові підприємства очікує зростання цін на електроенергію в 10% в наступні три роки. Про ціни для населення не повідомляється.

Мінекономрозвитку прогнозує подорожчання водопостачання в цьому році на 23% (± 5%), в 2021 - на 20% (± 5%), в наступні два роки - на 11% і 5% (± 5%). Аналогічне підвищення цін передбачається і для централізованого водовідведення.

В цілому щорічне зростання економіки України в 2021-2023 роках прогнозується на рівні 4.5%, чому має сприяти зростання експорту в середньому на 5.8% щорічно.

В Україні з 1 вересня мінімальна зарплата зросте до 5 тисяч гривень. Таке рішення 25 серпня прийняла Верховна Рада, а 26-го серпня Кабмін, відповідно, підняв зарплати бюджетникам. Трохи зросте з 1 вересня і пенсія за віком, прив'язана до "мінімалки".