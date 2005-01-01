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Портативные детекторы магнитного поля
Магнитометр - прибор, который следует относить к профессиональному лабораторному оборудованию, сегодня выпускается разработчиками в компактном “карманном” виде и может использоваться в так называемых “полевых” условиях. Его основным назначением является определение:
Основные виды портативных измерительных приборов
Не вдаваясь подробно в математические выкладки и расчетные формулы, применяемые для определения различных параметров искусственно созданных, но не видимых глазу магнитных полей, следует выделить широкую сферу применения приборов для их измерения (определения):
Представленные измерительные приборы в SimVolt можно условно разделить на 2-а основных вида с учетом принципа его практического использования: магниторезистивные датчики и несколько компонентные анализаторы.
Магниторезистивные датчики
Устройство включает в себя магниторезистор, который способен измерять любые малейшие изменения омического сопротивления в зоне действия магнитного излучения. Данные показания:
Компактные размеры стационарного датчика (вес устройства составляет всего 6 грамм) позволяют устанавливать его практически в любом месте для проведения замеров. Наличие автономного аккумулятора у “карманного” прибора допускает его применение вне лаборатории.
Несколько компонентные анализаторы
Индукционные магнитометры следует относить к генераторному виду измерительного оборудования. Они применяются для измерения технических параметров переменных и постоянных магнитных полей. С достаточно высокой точностью в диапазонах от 30 до 2000 Гц измеряют интенсивность:
Анализаторы оборудованы собственным дисплеем для отображения снимаемой с их помощью информации. Имеют возможность хранения определенного объема данных и подключения к компьютерному устройству для их вывода на дисплей, что позволяет упростить дальнейшую обработку с проведением необходимых расчетных действий.
Очередная инновационная разработка пополнила датчики магнитного поля на simvolt.ua. Анализатор 3D формата, укомплектованный регистратором полученных с его помощью данных. Способен отдельно фиксировать излучение каждого из рядом расположенных блоков, например, электрических двигателей. Позволяет:
Получить более полную информацию и ознакомиться с техническими возможностями портативных датчиков для измерения магнитного потока, можно с помощью официального сайта компании SimVolt. Индивидуальную консультацию по вопросам покупки доступна в онлайн формате, достаточно связаться с менеджером проекта непосредственно на ресурсе.
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