Портативные детекторы магнитного поля

Магнитометр - прибор, который следует относить к профессиональному лабораторному оборудованию, сегодня выпускается разработчиками в компактном “карманном” виде и может использоваться в так называемых “полевых” условиях. Его основным назначением является определение:

Характеристик исследуемого объекта.

Магнитных свойств самого материала.

Напряженности и направления полей.

Основные виды портативных измерительных приборов

Не вдаваясь подробно в математические выкладки и расчетные формулы, применяемые для определения различных параметров искусственно созданных, но не видимых глазу магнитных полей, следует выделить широкую сферу применения приборов для их измерения (определения):

Геология - разведка и поиск полезных природных ископаемых в труднодоступных местах.

Навигационные системы - спутниковые, морские приборы для определения места нахождения.

Археология - выбор нужного места для проведения раскопок.

Медицина - например, аппараты МРТ для обследования пациентов.

Представленные измерительные приборы в SimVolt можно условно разделить на 2-а основных вида с учетом принципа его практического использования: магниторезистивные датчики и несколько компонентные анализаторы.

Магниторезистивные датчики

Устройство включает в себя магниторезистор, который способен измерять любые малейшие изменения омического сопротивления в зоне действия магнитного излучения. Данные показания:

Фиксируются на жидкокристаллическом дисплее портативного прибора.

Могут передаваться оператору на компьютер при стационарной установке прибора.

Компактные размеры стационарного датчика (вес устройства составляет всего 6 грамм) позволяют устанавливать его практически в любом месте для проведения замеров. Наличие автономного аккумулятора у “карманного” прибора допускает его применение вне лаборатории.

Несколько компонентные анализаторы

Индукционные магнитометры следует относить к генераторному виду измерительного оборудования. Они применяются для измерения технических параметров переменных и постоянных магнитных полей. С достаточно высокой точностью в диапазонах от 30 до 2000 Гц измеряют интенсивность:

Производственного электрооборудования.

Линий электропередач.

Бытовых электрических приборов (например, кондиционеры, микроволновые печи).

Анализаторы оборудованы собственным дисплеем для отображения снимаемой с их помощью информации. Имеют возможность хранения определенного объема данных и подключения к компьютерному устройству для их вывода на дисплей, что позволяет упростить дальнейшую обработку с проведением необходимых расчетных действий.

Очередная инновационная разработка пополнила датчики магнитного поля на simvolt.ua. Анализатор 3D формата, укомплектованный регистратором полученных с его помощью данных. Способен отдельно фиксировать излучение каждого из рядом расположенных блоков, например, электрических двигателей. Позволяет:

Проводить визуализацию измеряемых параметров в режиме реального времени.

Анализировать статистику полученных данных.

Исследовать возникающие в электрической сети колебания частот.

Проводить до 10 тысяч измерительных выборок в секунду.

Получить более полную информацию и ознакомиться с техническими возможностями портативных датчиков для измерения магнитного потока, можно с помощью официального сайта компании SimVolt. Индивидуальную консультацию по вопросам покупки доступна в онлайн формате, достаточно связаться с менеджером проекта непосредственно на ресурсе.