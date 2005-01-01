Український уряд дозволив собі проводити засідання на "удальонці"

Раніше приєднуватися онлайн могли тільки окремі спікери. Але і зараз для дистанційного засідання повинно бути кілька умов.

Український уряд передбачив можливість проведення віддалених засідань. Постанову прийняли 2 вересня. Кабінет міністрів ще на початку введення карантину в березні дозволив брати участь в засіданнях онлайн. Нове рішення дозволить багатьом членам уряду бути на "удальонці", а також працювати онлайн комітетам.

- Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Регламенту Кабінету Міністрів України" (щодо порядку проведення онлайн-засідань Уряду). Ще 13 березня, під час першого етапу карантину, Уряд передбачив можливість брати дистанційна участь у Засіданні Кабінету Міністрів України. Тепер ми розширюємо цю норму регламенту, що дозволить нам взагалі проводити засідання в онлайні, а також перевести в такий режим роботи урядові комітети, які є постійно діючими органами для узгодження проектів нормативно-правових документів, які виносяться на засідання уряду, - повідомив в своєму телеграм –каналі міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Перекладати засідання на "удальонку" будуть за рішенням прем'єра. Приводом можуть стати надзвичайні ситуації, військові питання, карантин. Онлайн-засідання повинно проводитися на базі програмно-апаратного комплексу залу засідань Кабміну. У ньому повинні брати участь більше половини членів уряду. У залі засідань повинен бути присутнім прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр чи віце-прем'єр, зазначає Інтерфакс-Україна.

Під час жорсткого карантину навесні комітети Верховної Ради могли працювати віддалено.