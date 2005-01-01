Прадід атомної бомби

Вчений довго сумнівався: чи дійсно він зробив дивовижне відкриття або просто збожеволів.

75 років тому вперше розщепили атом, який вважався неподільною часткою. Фізику перевернули з ніг на голову.

В той звичайний зимовий день Отто Ган - професор фізичного Інституту кайзера Вільгельма в Берліні - вийшов зі свого будинку і впевнено попрямував в сторону найближчого відділення пошти.

Однак у міру наближення до мети кроки його ставали повільніше, що, безсумнівно, говорило про те, що професор володіє якимись серйозними думками, можливо, навіть сумнівами. І все ж, зупинившись перед поштовою скринькою, професор з зовнішньою упевненістю опустив в нього досить об'ємний пакет. Круто розвернувшись, Ган відправився в зворотний шлях.

Пізніше він скаже своєму колезі, відомому фізику Роберту Юнгу: "Після того як стаття була відправлена поштою, все це здалося мені настільки неймовірним, що захотілося повернути її назад в поштовій скриньці ..."

Але справу зроблено. У світ, а точніше до редакції найбільшого німецького і вельми шанованого в усьому світі наукового журналу, пішла стаття - повідомлення про щойно завершене наукове відкритті, одне із самих значних в історії людства. У ній професор Ган оголосив і справді неймовірне: йому разом з асистентами Лізою Мейтнер, а після неї - з Фріцем Штрасоманом в результаті досліджень, що тривали в різних лабораторіях майже чверть століття, вдалося відкрити незвичайне явище: розщеплення атома урану. Іншими словами - експериментально довести, що атом зовсім не є неподільною частиною істоти усього світу, що нас оточує, та заодно і нас самих, а, в свою чергу, складається з окремих частинок. Зараз про це знають навіть школярі. Тоді сумнівалися навіть академіки.

Ган зі своїми співробітниками бомбардував ядро атома урану і вибив з нього радіоактивний барій, зазначивши при цьому незрозуміле світіння і бурхливе вивільнення прихованої енергії. Той день, який проставив в кінці своєї статті Ган - 22 грудня, ознаменував початок нової епохи в науці, справжню в ній революцію - адже розщеплення атома вважалося в принципі неможливим! А 6 січня 1939 року стаття побачила світ ...

А ось тепер, згадуючи про те звершення, не обійтися без людини, що вклала в руки Гана інструмент, за допомогою якого йому вдалося розкрити глухо запечатану консервну банку. Джеймс Чедвік, співробітник фізичної лабораторії в Кембриджі, за шість років до описуваних вище подій відкрив якусь частку, притому найменшу, яка не має зовсім ніякого заряду - ні позитивного, ні негативного, - нейтрон. Немов би сам конфузячись від власної сміливості, Чедвік заявив, що відкрита ним частка може послужити інструментом для розкриття деяких небувалих сил, захованих в надрах матерії.

На заяву Чедвіка просто не звернули уваги. Хіба мало у кого фантазія розіграється ... І всі дослідники продовжували вперто бомбити ядро атома важкими снарядами з облогових знарядь. А Ган, випробувавши всяке, відклавши кувалду і взявши легкий молоточок, ризикнув озброїтися нейтроном - і у нього вийшло!

В отриманий ним результат - очевидний - вірити вперто не хотіли. Великий Резерфорд на річних зборах Британської асоціації вчених виголосив переконливу мова, де мимохідь промовив, що люди, що тлумачать про отримання енергії в більших масштабах з надр матерії, "несуть повну нісенітницю". А не менш великий Нільс Бор, дізнавшись про відкриття Гана, буквально ляснув себе по лобі і видихнув: "Боже, як ми могли не помічати цього так довго!"

За своє геніальне відкриття Отто Ган в 1944 році отримав Нобелівську премію, ще гриміла Друга світова війна, і слава богу, що Гітлер не зумів вчасно оцінити своїм мізерним інтелектом відкриття, зроблене співвітчизником: першу атомну бомбу створили в 1945 році американці, що зібрали під своє крило практично весь цвіт світової науки. А першу в світі атомну електростанцію запустили в СРСР - в 1954 році.

Як змінилися відносини в світі після відкриття Гана - бачимо тепер з усією наочністю ...

З особистістю Отто Гана пов'язана ще одна цікава історія. Його ім'ям назвали одним з перших атомних судів комерційного флоту. Тобто до цієї посудини були і атомні криголами, і субмарини з ядерними енергетичними установками. Але все це більше стосувалося до військової або напіввійськової сфері. А ось комерційний флот отримав таку дорогу іграшку практично вперше (трохи пізніше американців). Сталося це в 1964 році. І, звичайно ж, німці назвали експериментальне торгове судно ім'ям людини, розщепившим атом.

Доля корабля складалася спокійно, незважаючи на пильну увагу всього світу. Правда, за ним на відміну від першого радянського атомного криголама не влаштовували погонь з постійним забором проб води на радіацію.

До 1979 року "Отто Ган" пройшов 650 000 морських миль (1 200 000 кілометрів) на ядерному паливі, побувавши в 33 портах 22 країн. Заправлявся він всього два рази, витративши близько півсотні кілограмів урану. На початку 80-х ядерну установку зняли і поставили звичайний дизель - занадто дорого обходився маленький атомний реактор. Тоді ж посудину переобладнали в контейнеровоз. У цій ролі під різними іменами корабель борознив океани до 2009 року, після чого його розрізали на металобрухт.

Подвиг корабля в тому, що він довів - атомний флот може бути безпечним і корисним. І єдине, що стримує його розвиток, - ціна питання ...