З 1 вересня в Україні зростуть пенсії. Хто буде отримувати 2 тисячі гривень

Пенсіонерам, які працюють, підвищення поки не світить.

З 1 вересня в Україні підвищується мінімальна зарплата, а значить, будуть перераховані і базуються на цій сумі пенсії. Підвищення відбудеться також 1 вересня. Про це повідомляє 31 серпня прес-служба ПФУ.

Як наголошується в повідомленні, така зміна є підставою для збільшення мінімального розміру пенсії за віком для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки і 30 років жінки. Всього перерахунок пенсій торкнеться 1.6 мільйона українців.

Таким чином, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, виросте з 1889.20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%).

Як відзначили в ПФУ, перераховану пенсію в Україні почнуть отримувати з вересня 2020 року.

-Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється після звільнення з роботи або припинення ними підприємницької діяльності, - йдеться в повідомленні.

Минулого разу пенсії в Україні підвищувалися в липні. Перерахунок торкнувся мінімальних пенсій і був пов'язаний зі збільшенням прожиткового мінімуму.

В Україні з 1 вересня мінімальна зарплата зросте до 5 тисяч гривень. Таке рішення 25 серпня прийняла Верховна Рада, а 26-го серпня Кабмін, відповідно, підняв зарплати бюджетникам.