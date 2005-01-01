Лубриканты: позвольте себе чуть больше

Интернет-гипермаркет для взрослых Eros Line предлагает женские и мужские лубриканты. Есть продукция для однополых и гетеросексуальных пар, а также средства идеально подходящие для самоудовлетворения. Понравившийся товар можно заказать с доставкой на дом на сайте erosline.com.ua.

Что даёт смазка

Лубрикант не только восполняет нехватку естественной смазки, но и является надёжным помощником на любом этапе интимных отношений. Варианты использования:

ароматизированные нежирные средства с лёгкой текстурой можно наносить на всё тело во время массажа-прелюдии;

смазки не на масляной основе наносятся на пенис перед надеванием презерватива, позволяют ощутить ту же гамму чувств от секса, что и без контрацептива;

безопасные и съедобные лубриканты помогут довести ртом до оргазма, защитят челюсть от переутомления, оставят после себя приятное послевкусие;

возбуждающие повысят чувствительность;

увлажняющие с питательным эффектом защитят сверхчувствительные ткани от вторичного повреждения;

расслабляющие средства для анала сделают проникновение безболезненным, а трение слизистой – безопасным и максимально приятным.

Выбор смазки в зависимости от типа и целей

Важно учитывать способ применения, тогда получится избежать неприятных сюрпризов. Для массажа не подходят средства с тяжёлой текстурой, но они не заменимы во время фистинга. Латексные контрацептивы и игрушки применяют со смазками, не имеющими в своём составе масел. Несоблюдение этого правила может привести к повреждению презерватива. Ну а для минета предусмотрена линейка вкусовых лубрикантов. Оральные смазки можно глотать без вреда для здоровья.

Возбуждающие для женщин или мужчин

Повышают либидо, чувствительность, влечение к партнёру. Отличаются быстродействием: эффект достигается через несколько минут после нанесения. Для самой смазки характерна густота, плотность, многокомпонентность. Однако консистенция лубрикантов легче, чем у интимных кремов с аналогичным действием. Разница между двумя этими видами средств особенно заметна по окончанию секса, в момент удаления. Мази смываются тяжелее.

Различают универсальные, мужские и женские возбуждающие лубриканты. Продукцию последнего типа наносят на половые губы, клитор, преддверие влагалища. Идеальное место для применения мужских смазок – пространство между яичками и анальным отверстием. Этот вариант использования практикуется не только партнёрами одного пола, но и гетеросексуальными парами. Метод помогает многократно усилить мужской оргазм.

На водной, масляной или силиконовой основе

Выбор зависит от места использования. Для бани, сауны, ванны предназначены лубриканты на силиконовой основе. Средство не впитается раньше времени, не смоется. Смазки водного типа хорошо увлажняют. Они быстродействующие, не липкие, не оставляют за собой следов, пятен. Их не нужно смывать.

Масляные в первую очередь предназначены для анального секса и соло-игр. Средство подходит для предварительного расширения ануса, полового акта, глубокого фистинга. При применении с мастурбатором позволяет прочувствовать каждый изгиб игрушки.

Охлаждающий или согревающий

Обладают противоположным эффектом. Согревающие делают ткани более чувствительными, поэтому оргазм наступает быстрее. Охлаждающие слегка притупляют ощущения, но значительно продлевают половой акт. Оба продукта подходят для анального, вагинального секса, но за редким исключением не применятся во время орального.

Безопасный или эффективный

На самом деле такой выбор перед покупателями больше не стоит. Современные лубриканты в Eros Line созданы по сбалансированным формулам, протестированы, сертифицированы. Продукция магазина безопасна. Единственный возможный вред для организма несут неправильно подобранные средства. Избежать проблем поможет бесплатная консультация менеджера магазина.