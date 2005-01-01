Крем, масло, сыворотка для лица: что за чем? Вечерний уход по порядку

Вечерний ритуал ухода за кожей из релаксации может превратиться в стресс. Индустрия красоты выдает новые средства бесперебойно. Уже не единственный сосед тоника на туалетном столе - ночной крем для лица, увеличивая батарею флаконов и баночек. Что наносить и зачем?

Вечернее время лучше подходит для наслаивания бьюти-средств. В процедурах перед отходом ко сну больше возможностей для экспериментов.

Наслаиваем правильно

Базовый набор – пенка, тоник, крем – оброс близкими родственниками. Разнообразие текстур радует глаз, требует намазать сразу все. На сайте www.yves-rocher.ua в разделе, посвященном ночному уходу, есть кремы под разные нужды, бьюти-масло и бальзам. Как это сочетать?

Общее правило: от жидкого к плотному. Наносить продукты с оглядкой на консистенцию полезней для кожи.

Пенящееся или превращающееся в молочко. Средства очищения: муссы, гели, гидрофильное масло. Самое жидкое. Мицеллярная вода для тех, кто не умывается водопроводной, пропуская первый этап. Затем тоник. Консистенцией погуще отличаются тонеры и эссенции. Обычно сыворотки это эмульсии или маслянистые жидкости. Бывают гелеобразными. Крем, как самый плотный. Завершает процедуру масло.

Бальзам слишком густой, его не наслаивают. Наносят после тоника, если кожа требует срочного восстановления.

Выбрать нужное

Выбирают жильцов косметички, отталкиваясь от основного принципа: очищение и увлажнение. Дальше добавляют активные ингредиенты по запросу.

Очищение

Средство для снятия макияжа не помешает даже тем, кто не пользуется декоративной косметикой. Солнцезащитный крем не всегда смывают пенки и гели, это работа для гидрофильного масла. Потом надо умыться пенящимся средством. На ночь очищать лицо нужно особенно тщательно.

Тонизирование

Полезно любому типу кожи. Тоники для жирной – матируют, сужают поры. Сухую смягчают, позволяют активным веществам из сыворотки глубже проникнуть. Кислотные отшелушивают. Наносить тоники не обязательно ватным диском, достаточно капнуть на ладони и аккуратно приложить к лицу. Особенно актуально для чувствительной и возрастной кожи.

Эмульсии, эссенции и тонеры пришли из азиатских ритуалов красоты. Применяются для создания дополнительного защитного барьера. Могут содержать витамины, пробиотики.

Спецсредства

Сыворотки решают самые серьезные задачи. Требуют тщательного изучения состава. Знакомство с сывороткой лучше начинать с пробника. Миниатюры обычно хватает, чтобы понять, "дружит" ли это средство с другими в уходе. Кислоты и ретинол применяют только на ночь. Универсальный вариант из ингредиентов – гиалуроновая кислота. Она удерживает влагу.

Увлажнение

Необходимый, самый важный этап. Ночные кремы отличаются от дневных плотной текстурой. В их задачу входит успокоить и восстановить кожу после агрессивных сывороток, капризов погоды. Они помогают разглаживать морщины, подтягивают и питают. Если крем не заявлен производителем как ночной, важно чтобы в составе не было SPF, светоотражающих частиц и большого количества силиконов. Эти средства нужны в дневном уходе, призванном защитить от солнца, не мешать макияжу.

Питание

Не путать с увлажнением! С питанием поможет масло. Работает на сохранение упругости кожи. Если подобрать подходящее по составу, с приятным запахом, то финальный этап ритуала красоты станет настоящим удовольствием.

Масла бывают "сухими", быстро впитываются, подсушивают кожу. Если такой продукт входит в вечерний ритуал, то его меняют местами с кремом, чтобы "запечатать" влагу в коже более плотным слоем.