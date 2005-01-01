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Крем, масло, сыворотка для лица: что за чем? Вечерний уход по порядку
Вечерний ритуал ухода за кожей из релаксации может превратиться в стресс. Индустрия красоты выдает новые средства бесперебойно. Уже не единственный сосед тоника на туалетном столе - ночной крем для лица, увеличивая батарею флаконов и баночек. Что наносить и зачем?
Вечернее время лучше подходит для наслаивания бьюти-средств. В процедурах перед отходом ко сну больше возможностей для экспериментов.
Наслаиваем правильно
Базовый набор – пенка, тоник, крем – оброс близкими родственниками. Разнообразие текстур радует глаз, требует намазать сразу все. На сайте www.yves-rocher.ua в разделе, посвященном ночному уходу, есть кремы под разные нужды, бьюти-масло и бальзам. Как это сочетать?
Общее правило: от жидкого к плотному. Наносить продукты с оглядкой на консистенцию полезней для кожи.
Бальзам слишком густой, его не наслаивают. Наносят после тоника, если кожа требует срочного восстановления.
Выбрать нужное
Выбирают жильцов косметички, отталкиваясь от основного принципа: очищение и увлажнение. Дальше добавляют активные ингредиенты по запросу.
Очищение
Средство для снятия макияжа не помешает даже тем, кто не пользуется декоративной косметикой. Солнцезащитный крем не всегда смывают пенки и гели, это работа для гидрофильного масла. Потом надо умыться пенящимся средством. На ночь очищать лицо нужно особенно тщательно.
Тонизирование
Полезно любому типу кожи. Тоники для жирной – матируют, сужают поры. Сухую смягчают, позволяют активным веществам из сыворотки глубже проникнуть. Кислотные отшелушивают. Наносить тоники не обязательно ватным диском, достаточно капнуть на ладони и аккуратно приложить к лицу. Особенно актуально для чувствительной и возрастной кожи.
Эмульсии, эссенции и тонеры пришли из азиатских ритуалов красоты. Применяются для создания дополнительного защитного барьера. Могут содержать витамины, пробиотики.
Спецсредства
Сыворотки решают самые серьезные задачи. Требуют тщательного изучения состава. Знакомство с сывороткой лучше начинать с пробника. Миниатюры обычно хватает, чтобы понять, "дружит" ли это средство с другими в уходе. Кислоты и ретинол применяют только на ночь. Универсальный вариант из ингредиентов – гиалуроновая кислота. Она удерживает влагу.
Увлажнение
Необходимый, самый важный этап. Ночные кремы отличаются от дневных плотной текстурой. В их задачу входит успокоить и восстановить кожу после агрессивных сывороток, капризов погоды. Они помогают разглаживать морщины, подтягивают и питают. Если крем не заявлен производителем как ночной, важно чтобы в составе не было SPF, светоотражающих частиц и большого количества силиконов. Эти средства нужны в дневном уходе, призванном защитить от солнца, не мешать макияжу.
Питание
Не путать с увлажнением! С питанием поможет масло. Работает на сохранение упругости кожи. Если подобрать подходящее по составу, с приятным запахом, то финальный этап ритуала красоты станет настоящим удовольствием.
Масла бывают "сухими", быстро впитываются, подсушивают кожу. Если такой продукт входит в вечерний ритуал, то его меняют местами с кремом, чтобы "запечатать" влагу в коже более плотным слоем.
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