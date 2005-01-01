Эссе и сочинения как форма обучения в ВУЗах

Американская система обучения в старших классах школ и в высших учебных заведениях, подразумевающая тестовое письменное проведение проверки усвоенных учеником знаний, успешно внедрена в отечественных ВУЗах. Наряду с ней многие преподаватели практикуют и еще одну популярную на западе методику – написание эссе и сочинений на заданную ими тематику (как правил по каждому конкретному материалу или лекции). Формат оформления осуществляется в зависимости от требований каждого конкретного преподавателя, в основном носит вид напечатанного на ПК текста. Варианты общепринятых технических параметров, например:

Размер страниц.

Используемый шрифт.

Правила оформления титульного листа.

Желательное количество слов на странице.

Форма таблиц или графиков.

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Эффективная методика усвоения пройденного материала

Письменное тестирование, когда для ответа необходимо выбрать один из представленных вариантов, можно пройти как говориться: «На удачу». Ответить на вопросы учителя не сложно, просто зазубрив (без малейшего понимания, о чем идет речь) заданный им материал. И совсем другое дело мысли ученика, изложенные в письменном виде. Для выполнения подобного «домашнего задания»:

Заданную тему придется изучить.

Вникнуть в суть и составить план.

Изложить полученные знания, используя собственные мысли.

При этом списать или воспользоваться чужой аналогичной работой, уже сданной в прошлые годы, не получится. Наличие у преподавателя программы для проверки уникальности предоставленного текста просто не позволит этого сделать.

Выход из ситуации

Студенческие годы приходятся на самый пик бесшабашной молодости. Как сдать заданное в качестве индивидуального задания эссе или сочинение, если времени на его подготовку осталось совсем мало. Выход напрашивается сам собой – купить услугу у профессионального автора, предоставив ему:

Тему и техническое задание.

Достаточное количество времени (в зависимости от объема заказа).

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