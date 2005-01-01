Підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень: Зеленський підписав закон

Новий рівень мінімальної зарплати встановили з 1 вересня.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про збільшення розміру мінімальної зарплати. Згідно з документом, розмір "мінімалки" з 1 вересня буде складати 5 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті глави держави.

- Це ті кроки, які ми можемо зробити в напрямку гідного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків, - заявив президент.

Як зазначили у відомстві, це тільки перший етап підвищення мінімалки в Україні. Наступним кроком буде збільшення мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень у 2021 році, а протягом року її збільшать до 6,5 тисячі гривень.

Історія питання

25 серпня депутати зібралися на позачергову сесію вирішити накопичені питання. І першим пунктом на порядку денному значився розгляд ініційованого президентом законопроекту №3963, який пропонує підвищити розмір мінімальної заробітної плати з нинішніх 4723 до 5000 грн з 1 вересня.

Додаткові витрати на оплату праці в зв'язку з підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС будуть забезпечені завдяки економії витрат за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу". Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла в зв'язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют у порівнянні з прогнозними курсом.

Парламент підтримав даний документ, за ухвалення закону проголосували 295 народних депутатів.