Наздогнати і перегнати - коли Україна досягне рівня Польщі

Економісти пропонують не витрачати час на постійне порівняння себе з сусідами, а шукати свій шлях розвитку.

Попереду планети всієї ...

Про те, що економіка України впала з вражаючою швидкістю, країні розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це правда. Ми попереду планети всієї за темпами падіння ВВП за 30 років, - написав Гетманцев в своєму Telegram-каналі. - У перервах між революціями, як і в ході них, ми" краще "всіх в світі впоралися із завданням втратити одну з найпотужніших економік Європи. І якщо в 90-ті ми гордо порівнювали себе з Францією, то зараз наші порівнянні за рівнем добробуту країни - Домініка, Бутан, Гайана. чули такі? у кращому випадку Єгипет. за розрахунками СБ, щоб досягти рівня добробуту Польщі , нам треба 35 років. за умови, що Польща буде стояти і чекати. і це навряд чи ... Адже замість творення власного майбутнього, об'єднання в міжнародній конкурентній боротьбі і щоденної праці, ми знову нескінченно сперечаємося, протистоїмо і з'ясовуємо стосунки один з одним ".

І знову Польща!

Польща не дає спокійно жити не тільки для українських заробітчан, а й вітчизняним чиновникам і політикам. Українцям час від часу обіцяють "польські зарплати" і "польський рівень життя", і тут виникає закономірне питання: чому ми постійно порівнюємо себе саме з цією країною?

На думку глави Національної ради економічного розвитку Олексія Дорошенко, порівняння саме з поляками цілком логічно з кількох причин.

По-перше, це історична залежність: вся правобережна Україна в XVIII столітті була частиною Польщі, тому за звичкою з цією країною і порівнюємо.

По-друге, поляки - наші сусіди, а порівнювати своє життя з сусідами - це у нас в крові.

І, нарешті, по-третє: сьогодні в Польщі працює чимало українців, і волею-неволею вони порівнюють життя там і на батьківщині. До речі, коли більшість наших трудових мігрантів працювали в Росії, життя в Україні часто порівнювали з життям в РФ.

Математика не допоможе

Але повернемося до нашої "гонки". Незважаючи на те, що Гетманцев, посилаючись на дані Світового Банку, говорить про 35 років, півтора роки тому експерти СБ називали зовсім інші цифри. Відповідно до їхніх прогнозів, до поточного рівня Польщі Україна зможе дорости через 50 років, а до рівня Німеччини - через 100.

При цьому економіст Андрій Мартинюк звертає увагу, що насправді СБ і не обіцяв, що через 50 років ми наздоженемо Польщу - нам кажуть лише про "досягнення поточного рівня". Але ж Польща теж не буде 50 років стояти на місці в очікуванні, коли ми її наздоженемо. Так що на ділі процес може затягнутися ще більше, і наздоганяти Польщу будуть вже наші правнуки.

- Коли нам починають розповідати, що через скільки-то років хтось когось наздожене, потрібно розуміти, що це чисто математичний розрахунок, який передбачає, що, наприклад, Україна буде рухатися вперед, а Польща - стояти в очікуванні, чи, як мінімум, що ми будемо рости набагато швидше сусідів, - погоджується Олексій Дорошенко. - Насправді все це прогнозувати складно і суто математичні розрахунки не допоможуть. Пам'ятаю, на початку 90-х поляки мріяли про український рівень життя, їм здавалося, що це майже нереально. А сьогодні ми спостерігаємо зворотну ситуацію. Все дуже швидко змінюється, так що в одних умовах зможемо за 10 років наздогнати, а в інших - і 100 років будемо гнатися і не наздоженемо.

У пошуках "своєї формули"

На думку президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, Україні не потрібно наздоганяти Польщу.

- У польській економіці теж є маса проблем, які нам зовсім не потрібні, - каже експерт. - Наприклад, там занадто сильна залежність від іноземного капіталу. Самі поляки кажуть, що їх олігархів "з'їли" німецькі олігархи. Але не можна сказати, що німецькі олігархи краще польських, так і на зарплатах це не позначилося: вони в Польщі були, є і будуть нижчими, ніж у Німеччині.

Якщо Україні і варто брати з когось приклад, так це з Туреччини, продовжує Охріменко. Хоча б тому, що Україна, як і Туреччина, повинна мати угоду про асоціацію з ЄС, але при цьому ні нас, ні Туреччину до Євросоюзу, швидше за все, не приймуть. До речі, якби Польща не була членом ЄС, у неї не було б сьогоднішніх результатів. А асоціацію не варто навіть порівнювати з повноцінним членством - це непорівнянні речі.

Втім, можливо, найкращим варіантом для України сьогодні було б не втрачати час на порівняння, а шукати свій шлях? За словами Дорошенко, якщо, умовно кажучи, економіка Німеччини чотири роки зростає, а один рік падає, то Україна - чотири роки падає, а один - зростає. Експерт каже, що нам вже давно пора знайти свою "формулу успіху", реалізувати її і, нарешті, якщо не увійти, то хоча б наблизитися до клубу найбагатших країн світу. До речі, це ще одна причина того, чому ми порівнюємо себе з Польщею. Вони-то вже впритул наблизилися до цього клубу, а для нас це все ще дуже далека мрія.

За роки незалежності оптимізму у політиків помітно поменшало, - констатував аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер. - Якщо в 90-ті Україна повинна була стати другою Францією, за часів Ющенка говорили про" другу Польщу ", то зараз прогнозують , що будуть потрібні десятиліття, щоб наздогнати цю саму Польщу. у наявності повна відсутність будь-якого прогресу в плані соціально-економічної політики.

У той час як Україна не може досягти показників 1991 року, Польща буквально за останнє десятиліття перетворилася в державу з досить сильною економікою завдяки активній допомозі ЄС і власній стратегії розвитку, продовжує експерт. Тобто, наздогнати поляків стає все складніше.

- Для стабільного зростання економіки України потрібно створити повноцінну довгострокову стратегію розвитку економіки, - вважає Родлер. - Поки цієї стратегії немає, іноземні інвестори продовжують ігнорувати українські проекти. Крім того, необхідно попрацювати над іміджем країни (новини з України, головним чином, негативні) і знизити рівень корупції. Інвестори не будуть зв'язуватися з країною, яка не має чіткого плану дій на майбутнє.