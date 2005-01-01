Арганове масло від зморшок

Чим корисний і небезпечний продукт, який здавна відомий як "рідке золото".

Арганова олія допоможе повернути пружність і молодість зів'ялої шкірі, надати обличчю здоровий колір і ніжність відчуттів. Багато хто стверджує, що це масло - просто знахідка для будь-якої жінки, яка доглядає за собою. Воно зволожує і живить шкіру, усуває такі дефекти, як рубці або запалення.

Властивості арганового масла для обличчя

Частина кислот, що входять до складу масла Аргана, зокрема, ферулова, а також сквален і вітаміни, мають сильну протизапальну і протигрибкову дію.

Масло Аргана - це масло, яке активно застосовують як в їжі, так і в косметології. Видобувається воно в Марокко, причому тільки в певній частині - на південному заході. Виробляється масло з кісточок плодів арганового дерева. Масло унікальна за своїм складом. У нього входять ненасичені жирні кислоти - Омега 6, Омега 9 і лінолева кислота, яку наш організм отримує тільки ззовні. Також до складу масла входить величезна кількість вітамінів, у великому співвідношенні - вітамін Е, який дуже важливий для здоров'я шкіри обличчя, - розповідає косметолог Анна Ганова в своєму відеоблозі.

Компреси, змочені в Арганова олія, споконвіку прикладали до ран і хворих суглобів, щоб зняти запалення, свербіж, біль, роздратування, заспокоїти шкіру, підвищити місцевий імунітет і прискорити процеси загоєння. Тому масло Аргана може бути рекомендовано як для лікування вугрового висипу і висипань на шкірі, так і для відновлення після інтенсивного інсоляції.

Користь арганового масла

Масло допомагає захистити шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища: сонячної дії, холоду і вітру. Цей засіб сприяє виробленню колагену, завдяки якому шкіра довше залишається молодою і пружною, в тому числі і в'яне помітно омолоджується. Зморшки перетворюються в менш помітні, дрібні зникають зовсім, овал обличчя стає чіткіше. Ідуть синці і мішки під очима.

Шкода арганового масла

Переноситься воно дуже добре і при вживанні в помірних кількостях не викликає ніяких побічних дій. Але у деяких людей може бути індивідуальна непереносимість продукту. В цьому випадку його краще не використовувати. Рекомендується також обмежити вживання олії всередину: не більше 2 столових ложок в день. Адже воно дуже калорійне і може викликати розлад шлунка. Крім того, вважається, що це масло корисно тільки без теплової обробки, яка викликає руйнування корисних речовин.

Як вибрати Арганове масло

Натуральний продукт Аргана, на відміну від підробки, фасують тільки в скляну тару коричневого або синього кольору. На етикетці має бути зазначено, що в складі 100% Арганове масло і нічого більше. Сургучовий друк - додаткова ознака оригінальності продукту.

Запах арганового масла не повинен бути яскраво-вираженим, більш того, не може бути схожий на косметичні віддушки. За зовнішнім виглядом самого масла також можна визначити його оригінальність: відсутність осаду або сторонніх домішок, колір - золотисто-коричневий або насичено темний.

Масло Аргана добре вбирається і не залишає жирних слідів, це також ознака якісного і натурального масла.

Чи можна застосовувати замість крему?

Аргановим маслом цілком можна замінити крем для обличчя, але воно повинно бути хорошої якості. В іншому випадку масло заб'є пори, створивши всі умови для появи камедонов.

У той же час фахівці таки рекомендують вибирати спеціалізовані креми, в які додають масло органи. Так буде безпечніше. Особливо, коли мова йде про денний відхід.

Рецепти масок

Від зморшок. Щоб розгладити дрібні зморшки, корисно протирати обличчя сумішшю з 1 ст. ложки арганового масла і 2-х крапель трояндової олії.

Для жирної шкіри. До 1 ч. ложки мигдалевого масла додати 1 ч. ложку масла Аргана, 1 ст. ложку блакитної глини, трохи теплої води і все це розмішати до утворення кашки. Нанести отриману суміш на обличчя на 15 хвилин, потім видалити маску вологою серветкою і нанести зволожуючий крем.

Для сухої шкіри. До 1 чайної ложки олії Аргана додати 2 ст. ложки вівсяної муки, 30 г меду і 2 яєчних жовтки. Змішати все до отримання однорідної маси і нанести на обличчя на 20 хв, після чого маску змити теплою водою, а потім обполоснути обличчя холодною водою.

Омолоджуюча маска. До розім'ятої ягоди полуниці додати 1 ст.л. домашньої сметани і 1 ч.л. арганового масла. Готову суміш нанести на шкіру обличчя і залишити на 20 хвилин. Після цього змити теплою водою.

Зволожуюча маска. Для зволожуючої маски з аргановою олією знадобиться 23 краплі Аргана, 12 грамів меду (чайна ложка) і 16 грамів какао (чайна ложка). Ретельно змішати всі інгредієнти і нанести на попередньо очищену шкіру обличчя (уникаючи області очей і губ). Витримати 20 хвилин, змити теплою водою або мінералкою з маслом мигдалю.