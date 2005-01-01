Прикордонна служба оголосила список документів для в'їзду іноземцям

Ніяких незвичайних документів в списку немає. В основному це свідоцтво про шлюб, акредитація, довідка з медичної установи або запрошення міністерства.

Державна прикордонна служба опублікувала в Telegram-каналі перелік документів, які необхідні для в'їзду іноземцям на територію України до 28 вересня 2020 року - в період дії заборони.

В'їзд дозволено особам, які:

Є батьком або дитиною громадянина України - свідоцтво про народження

Є чоловіком або дружиною громадянина України - свідоцтво про шлюб

Направляються транзитом через територію України - документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб

Перебувають в Україні з метою навчання - запрошення від Міністерства освіти і науки України, або посвідку на проживання в Україні, або візу типу Д

Проходять військову службу в Збройних Силах - документи, що підтверджують проходження військової служби в Збройних Силах України

Постійно або тимчасово проживають на території України - посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні

Визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту - проїзний документ біженця або посвідчення біженця

Мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Працівники дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей - відповідне посвідчення, акредитаційна картка

Глави та члени офіційних делегацій іноземних держав, співробітники міжнародних організацій, а також особи, які їх супроводжують, і в'їжджають в Україну на запрошення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України, Міністерства закордонних справ - документи, що підтверджують такий статус або відповідне запрошення

Перебувають в Україні на запрошення Міністерства закордонних справ - відповідне запрошення

Водії та / або члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад - документи, що підтверджують такий статус

Інструктори збройних сил країн-членів НАТО і країн-учасників програми НАТО "Партнерство заради миру" - документи, що підтверджують такий статус або запрошення

Діячі культури, які прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, супроводжує кожного з них - запрошення установи культури і документи, що підтверджують статус супроводжуючого

Прибули для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, і супроводжуючі їх особи - документи, що підтверджують участь особи в офіційних спортивних змаганнях і запрошення від Міністерства молоді та спорту України, а також документи, що підтверджують статус супроводжуючої особи

Технічні фахівці, які прибули на запрошення представників українських підприємств - запрошення від представників українських підприємств

Особи, які здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації - підтверджуючі документи Міністерства охорони здоров'я України або від установи охорони здоров'я України

Прибулі на лікування до закладів охорони здоров'я України - підтверджуючі документи від установи охорони здоров'я України

В окремих випадках, рішення про пропуск іноземців та осіб без громадянства за наявності підстав гуманітарного характеру може приймати голова Державної прикордонної служби.

ДОВІДКА

З 28 серпня іноземцям та особам без громадянства заборонений в'їзд на територію України терміном на один місяць. У МЗС України пояснили, що рішення пов'язане зі збільшенням числа хворих COVID-19. Але на ділі таким чином уряд вирішив проблему з приїздом хасидів на святкування Рош ха-Шана в Умань. Президент Володимир Зеленський закликав обмежити святкування в цьому році через пандемію, але заборонити в'їзд тільки євреям було б дискримінацією.