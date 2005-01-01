В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але є умова

В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство. Про це заявив керівник МЗС країни Дмитро Кулеба.

Керівник МЗС України Кулеба заявив, що підтримує введення другого громадянства в країні на законодавчому рівні, але, зрозуміло, "держава-агресор" буде винятком. Він поінформував, що відповідний проект закону знаходиться на стадії розробки.

"Я підтримую введення подвійного громадянства, за винятком громадянства з країною-агресором. Ми працюємо з Верховною Радою над тим, щоб цей закон був прийнятий. На мою думку, це відповідає інтересам України, і ця норма давно назріла", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба уточнив, що при прийнятті закону подвійне громадянство заборонять отримувати держслужбовцям.

Раніше таку ініціативу пропонував президент Володимир Зеленський. Але, з тих пір все так і залишилося на рівні розмов.

Разом з тим, з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року указами президента українське громадянство прийняло 251 особа. Найбільше отримали українське громадянство особи, які були громадянами Росії - 53, Вірменії та Сирії - по 27, Іраку - 22.