NASA буде шукати ознаки Темних часів на Місяці

Мета космічної місії DARPER, яку зараз готують до польоту - фіксування доказів існування цих самих Темних часів.

Національне аерокосмічне агентство США (NASA) запатентувало серію орбітальних маневрів, які, за розрахунками, дозволять невеликим космічним апаратам швидше і дешевше добиратися до Місяця. Саме за допомогою цього способу в космос запустять апарат, який вперше спробує виявити «сліди» перших мільйонів років існування Всесвіту.

По суті, патент агентства - це лише розрахунок оптимальної траєкторії польоту з Землі на Місяць за певних умов, і не більше. Чому це так важливо?

У чому суть патенту NASA і навіщо він потрібен?

Організація космічного польоту - справа непроста і дорога. Для того, щоб подолати земне тяжіння, космічні апарати «з'їдають» величезну кількість реактивного палива. А ще ж треба залишити для руху в космосі. Тому пошук способу зменшити тривалість польоту (а отже, і його вартість) - це та проблема, над якою ламають голову всі космічні компанії.

Один з можливих варіантів її вирішення - використання сили внаслідок обертання навколо Землі. Іншими словами, космічний апарат рухається по земній орбіті, поступово збільшуючи її і наближаючись до орбіти Місяця. Це довго, зате паливо витрачати на корекцію траєкторії майже не потрібно: більшість «роботи» бере на себе гравітація.

Саме від цього варіанту відштовхувалися в NASA при розробці свого «методу переправлення космічного апарату з геосинхронної трансферної орбіти на місячну орбіту». Геосинхронна орбіта - це орбіта, на якій час обертання навколо Землі дорівнює часу обертання самої Землі. Орбіта ця дуже популярна серед супутників, яким потрібно постійно «бачити» одну і ту ж точку земної поверхні.

Невеликі космічні апарати, таким чином, можуть заощадити на вильоті за межі атмосфери: їх просто запустять з якимось супутником. А ось далі починається найцікавіше: маневрування з поступовою корекцією орбіти. За розрахунками NASA, невеликі апарати таким чином досягнуть місячної орбіти за 2,5 місяці, тоді як інші подібні варіанти передбачають півроку польоту.

Так що ж будуть запускати?

За розрахованої NASA траєкторії полетить апарат DAPPER - «Маршрутизатор для поляриметра Темних часів». Темні часи - це період історії Всесвіту, який, як вважається, почався десь через 370 000 років після Великого вибуху. Називають їх так тому, що тоді ще не було світла в класичному сенсі цього слова. А оскільки Великий вибух стався десь 14 мільярдів років тому, можна вважати, що мова йде про фактично перші роки становлення Всесвіту.

Але чому для цього треба летіти аж на Місяць?

Тому що апарат повинен зафіксувати радіохвилі певної довжини, а найближче місце, вільне від забруднення людей - зворотна сторона Місяця. Саме туди планує висадитися DAPPER.

Втім, головне питання зараз у тому, коли саме DARPER запустять, і коли він зможе передати перші переконливі результати вимірювань на Землю. Можливо, це відбудеться не раніше початку 2030 х років. Адже від ідеї польоту на темну сторону Місяця тільки до реєстрації патенту NASA пройшли близько десяти років.

NASA побудує на Місяці станцію для підкорення Марса. Національне космічне управління США готується до довгострокової присутності на супутнику Землі, яка в кінцевому підсумку дозволить людям досягти Марса.