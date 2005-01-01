Україна посилила правила в'їзду для іноземців: транзит теж заборонений

Цю лазівку використовували хасиди, обходячи закриття кордонів.

Винятків в заборону на в'їзд в Україну для іноземців стало менше - Кабмін на засіданні 2 вересня посилив правила перетину кордону. Про це 2 вересня повідомляє "Європейська правда".

Головна зміна - з переліку дозволених підстав для в'їзду іноземців прибрали право на транзит до двох діб. З'ясувалося, що цю підставу використовували, зокрема, паломники-хасиди, які їхали в Україну з Ізраїлю та інших держав: наприклад, прибували в аеропорт "Бориспіль" і демонстрували прикордоннику квиток на рейс з "Жулян", але пройшовши паспортний контроль, прямували в Умань. Тепер в'їзд на підставі транзиту заборонений.

Однак тим самим Україна закрила також наземні кордони для громадян Молдови, які використовували транзит для легальних поїздок до Білорусі, Росії тощо.

Друга зміна - Україна розширила перелік родичів громадян України, які можуть перетинати кордони, додавши до нього бабусь і дідів. Раніше звучала критика про те, що у дітей українців, які поїхали на відпочинок без батьків і з родичами-іноземцями, були проблеми з поверненням в Україну в останні дні літа.

Третя зміна - уряд уточнив формулювання про навчання як підставу для перетину кордону. Тепер в Україну будуть пускати тільки тих, хто їде вчитися до навчальних закладів. Цим уряд прибирає зловживання, коли метою в'їзду декларували навчання на короткотермінових курсах.

Раніше повідомлялося, що з 28 серпня Україна через гостру ситуацію з коронавірусом закрила кордони для іноземців терміном на місяць. Мова іде про в'їзд в країну, виїжджати можна безперешкодно. Одночасно з цим були відкриті КПВВ на кордоні з Кримом, а пункти пропуску на лінії розмежування на Донбасі перейшли на осінній режим роботи.