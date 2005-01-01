Як в Одесі 50 років тому за місяць з епідемією впоралися

У серпні 1970 року світова пандемія холери хвилею зачепила приморське місто і інші південні регіони СРСР. Спалах хвороби вдалося погасити на початку вересня.

"Широкі лимани, зелені каштани, гойдається шаланда на рейді блакитному" - магія і романтика Південної Пальміри притягувала потенційних туристів півстоліття назад не менше, ніж сьогодні.

З року в рік кількість відпочиваючих в літній сезон постійно зростала. І якщо в 1970 році (про який піде мова) громадян з одеською пропискою було близько 890 000, то тільки офіційних "курортників" в серпні зареєстрували приблизно 300 000 чоловік. "Наметовиків" на пляжах ніхто не рахував.

До сих пір залишається загадкою, звідки в приморському місті з'явилася зараза. За офіційною версією, холера прийшла спочатку в Каспійський регіон, потім на Кавказ, Крим та інші південні області нашої країни з Ірану, накриваючи поетапно один за іншим курортні зони. За іншою - внутрішнє походження, аж надто невтішними виявилися результати аналізів, отримані після проб, узятих в місцевих водоймах. Втім, про антисанітарію в містах країни, що займає 1/6 частину суші, де вже переміг "розвинений соціалізм", вважали за краще не говорити.

Зараза під грифом "секретно"

Дивно, але про ризики поширення сьомої світової холерної пандемії, пік якої припав на літо 1970 року народження, в СРСР навіть не думали. Взагалі. Просто не звертали на неї уваги. Навіть після того, коли інфекція вже щосили бушувала в Одесі і Керчі, в державному листуванні її продовжували наполегливо називати "спалахом гострої кишкової інфекції, що іноді приводить до летального результату".

Лікарі Одеси дізналися про майбутню загрозу лише за чутками від моряків Чорноморського флоту. І треба віддати належне: незалежно від офіційних даних, почали заздалегідь готувати відділення для заражених. Перестраховуючись, з відпусток і відряджень відкликали всіх лікарів - від керівників клінік до простих інтернів. Холеру чекали ...

Влада мовчала, а місто повнилося слухами.

Перший випадок виявленої холери зафіксували 3 серпня 1970 року. До лікарні в тяжкому стані потрапив 57-річний Федір Лютіков, сторож одного з місцевих радгоспів. Пацієнт поступив о 9.45, а помер о 21.20. Лікарі намагалися врятувати чоловіка як могли, але врятувати життя Лютикова не змогли. Наступні дні в боротьбі з холерою стають ключовими.

"... 5 серпня в інфекційну лікарню надійшло ще четверо хворих з явищами гострого гастроентериту. При бактеріологічному дослідженні матеріалу від хворих у всіх був виділений холерний вібріон Ель-Тор Огава. Вогнища захворювання перебували в різних районах міста. 6 серпня в інфекційну лікарню надійшло ще 3 людини з симптомами гастроентериту, у яких також було виявлено холерний вібріон. в цей же день в інфекційне відділення лікарні моряків в селищі Іллічівськ були госпіталізовані троє хворих з важко протікаючими формами гастроентериту, у них також був встановлений діагноз "холера", підтверджений бактеріологічно. 8 серпня з 18.00 на місто Одесу було накладено карантин ...

Кількість госпіталізованих хворих на холеру в місті продовжувала наростати до 7 вересня. У місті та населених пунктах, які увійшли в зону карантину, захворіло 126 осіб ... "- писав у своїй книзі" Практика боротьби з холерою "Костянтин Васильєв, на той момент завідувач кафедрою епідеміології Одеського медичного інституту.

Ситуація розвивається стрімко, і мовчання влади дає несподіваний ефект. Відпускники починають бунтувати і вимагати, щоб їх терміново відправили додому. Державні структури продовжують грати "в мовчанку", в той же час Одесу беруть в кільце регулярні війська. Довгоочікуваний відпочинок для більшості перетворюється на екстремальну пригоду. Заходи з припинення поширення інфекції прийняті найжорсткіші. Повністю зупинено авіасполучення, перестали ходити потяги, автобуси. Навіть призупинили судноплавний рух, аж до вантажних кораблів.

Хресний хід і єгипетські фахівці

Тим часом країну накриває паніка, спровокована діями влади, приховували факт самого холерного спалаху. Чи жарт, в газетах холеру назвуть холерою тільки 4 вересня, коли хвороба вже практично переможена. А до цього "страшилки" і чутки, поширювані людьми, набували часом зовсім вже химерні форми.

У середині серпня в Чернігові на адресу єпископа Володимира (майбутнього предстоятеля УПЦ) надійшов колективний лист від віруючих з проханням організувати і провести хресний хід навколо міста для захисту від холери. Володимир на настійній "раді" влади від цієї ідеї відмовився.

Попереджувальні плакати з'явилися вже після того, як загроза була ліквідована.

У Тернополі на площі біля вокзалу був затриманий 50-річний місцевий житель Володимир Палиця. Він викрикував антирадянські гасла і стверджував, що холеру в Одесу завезли "москалі". Очевидці стверджували, що навколо нього зібрався натовп співчуваючих і справа ледь не закінчилося масовим протестом.

Ще однією несподіваною, але дуже живучою версією стала ідея причетності до інфекції єгиптян. Говорили, що холеру привіз в Одесу один радянський фахівець, який повернувся з Африки або іноземні студенти. Африканцям на вулиці без необхідності радили не виходити. Хіба мало, а раптом поб'ють?

Очистили місто від сміття

Самі одесити сприйняли новину про епідемію з властивим їм гумором. Михайло Жванецький присвятив холері кілька своїх мініатюр і тонко передав настрої того часу.

"В Одесі стало ще краще. Курортники в паніці покинули місто. На дахах вагонів битком, купе забиті. В Одесі нарешті стало тихо. У ресторанах вільно. Заходьте. Рекомендуємо! В магазинах від вашої появи починалася здорова метушня. На вулицях стало так чисто, що ви могли лежати на тротуарі в білій сорочці ", - говорив гуморист.

А адже він має рацію. Інфекційні ризики підштовхнули владу до прийняття кардинальних заходів. Облвиконком згодом відзвітує: "Очищено від сміття 1900 дворів, 300 підвалів, вивезено на звалище 3210 тонн різного сміття". Щодня і багаторазово центральні вулиці міста об'їжджали поливальні машини. І, так, одесити скаржилися на стійкий запах хлору після таких поливів, але ставилися до цієї незручності з розумінням.

По всьому місту були розклеєні листівки, що закликають не менше 10 разів на день мити руки з милом, не пити воду з-під крана (що на ті часи здавалося нонсенсом) і не ходити на Привоз, місце, де інфекція поширювалася особливо сильно. Одесити хитали головою, обурювалися. На Привоз все одно ходили, але руки мити стали частіше.

Карантин в Одесі був офіційно скасований 16 вересня. Тривав він 40 днів, і за цей час холерою перехворів 221 осіб, померло як мінімум 20 (за різними даними, цифра померлих досягла 25 осіб). А вже в 1971 році приморське місто знову приймало відпочиваючих.