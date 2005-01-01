Одномісний гребний човен ПВХ для рибалки або мисливця на водоплавну птицю

Одномісний гребний човен з ПВХ — ідеальний плавзасіб для справжніх стовідсоткових інтровертів! І якщо ми подивимося на всі види надувних човнів з полівінілхлориду, то зможемо побачити абсолютно будь-які варіанти, починаючи від стандартних гребних човнів або навіть екстремально легких маломірок, закінчуючи моторними плоскодонними або навіть кільовими моделями на 4 або навіть 6 осіб. Але сьогодні ми з вами говоримо про, цілком можливо, ідеальний варіант для відпочинку на самоті: одномісні гребні човни. Детальніше тут — https://aquamania.ua/uk/lodki/lodki-naduvnie-odnomestnie-i-polutornie-19m---24m/. Тільки вони займають проміжне положення між екстремально легкими надувними плавзасобами на 1 людину і більш потужними човнами, призначеними для пересування за допомогою моторів.

Чому це ідеальні плавзасоби для справжніх інтровертів? Все просто: човни з полівінілхлориду надувні — це ідеальний варіант для самостійного відпочинку. Їх відносно мала вага, а це найчастіше не більше 10-13 кг., робить можливим самостійне пересування як на автотранспорті, так і пішки. Припустимо, з туристичним рюкзаком. Тут не потрібна допомога бригади друзів для того, щоб надути цей невеликий, але досить міцний плавзасіб. Навіть якщо ви можете розраховувати не на новомодну електричну повітряну помпу, а всього лише на звичайну допотопну “жабку”. І відповідно, виключно на силу власної ноги.

Але ми про це поговоримо трохи пізніше, а поки є пропозиція провести невеликий огляд одномісних гребних човнів з ПВХ для риболовлі на самоті або для полювання на водоплавну птицю.

Види надувних одномісних човнів з полівінілхлориду

Всі надувні човни на одну людину досить однотипні, але з усім тим, відмінності є. Отже, що можуть запропонувати нам сучасні виробники? Як мінімум, чотири різних моделі, які відрізняються наявністю або відсутністю кріплення під транець ***, ну і, звичайно, довжиною. Що стосується кількість кілограмів, доступних для цих жвавих, але дуже стабільних і міцних маляток, то тут вона варіюється в межах приблизно від 195 до 220 кг. Це один дорослий чоловік з хорошим уловом риби та екіпіровкою.

Вага найбільшого й найменшого човна без знімного днища може відрізнятися в межах всього лише кількох кілограмів. Хоча, в деяких ситуаціях навіть таке незначне відхилення може бути важливим.

Що стосується ціни, то тут максимальна відмінність буде в межах однієї тисячі.

*** Транець — елемент дооснащення що призначений для кріплення електричного або бензинового мотора. Як правило, човни пасажиромісткістю не більше однієї людини, призначені для установки моторів, потужністю не більше 3 кінських сил. Ідеальним варіантом для плавзасобів такого формату вважаються мотори, що працюють від акумулятора. Вони легкі, тихі, економічні.

Переваги та недоліки мобільний гребних човнів з ПВХ для одного

Невеликі гребні човни з полівінілхлориду для однієї людини розраховані на експлуатацію до 10 років. При акуратному поводженні, мінімальних механічних впливах, правильному зберіганні тощо термін корисної експлуатації може бути продовжений і до 15 років. А в деяких випадках навіть довше.

Виробник дає гарантію 3-5 років. Власне, це і найголовніша умова якості виробів з ПВХ. Крім того, мобільні гребні човни з полівінілхлориду мають такі якості:

стійкість до перепадів температур (матеріали не стають "дерев'яним" в холодну погоду, навіть при легкому мінусі навколишнього середовища, і не "пливуть" в спеку);

абсолютна стійкість до ультрафіолетового випромінювання;

механічна стійкість — досягається високою щільністю матеріалу;

легкі правила зберігання — можливість зберігання в складеному вигляді нетривалий час без відчутної шкоди для виробів.

Що стосується якості, то надувні човни із ПВХ, на відміну від тих же гумових старіших моделей, мають абсолютні незаперечні переваги, за винятком одного: ціни. Човни з ПВХ однозначно дорожче, ніж гумові. Але з огляду на те, що термін ефективної експлуатації останніх (з гуми) як мінімум в три рази нижче — питання подальшого уточнення не вимагає.

На жаль, багато хто дотепер розглядає варіант саме гумового човна. Тому, друзі, можливо, варто переглянути сформовані роками пріоритети.

На що звертати увагу при купівлі одномісного гребного човна з ПВХ

Якісний надувний човен, не має значення, виготовлений ​​з гуми або ПВХ, повинен мати як мінімум два балони. В принципі, для малих моделей цієї кількості може бути цілком достатньо.

Далі дивимося на щільність полівінілхлориду. Якщо ми бачимо пропозиції, де вказана щільність менш як 700 г / м² — відразу швидко-швидко обходимо його стороною. А ось ідеальною щільністю для одномісних ПВХ човнів вважається 850 г / м². Є й більш щільні варіанти полівінілхлориду, але в такому випадку вироби будуть занадто важкими та наодинці з ними впоратися буде проблематично.

Наступна — припайка або проклейка швів. Звертайте увагу на ті пропозиції, де акцентується увага на подвійному шві.

Ну, і останнє — це гарантія. Зазвичай для плавзасобів подібного плану виробники пропонують гарантію від 3 до 5 років. Чим довше термін гарантії, тим краще. Адже це найкраще підтвердження того, що виробник упевнений в якості свого товару. А отже, вона влаштує і вас.