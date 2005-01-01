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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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5 перспективних професій на майбутнє
Експерти склали список професій, які найближчим часом будуть популярними і, відповідно, більш високооплачуваними.
У період, коли випускники визначаються з майбутньою професією, а співробітники зі стажем шукають нову роботу на посткарантінном ринку праці, поради від порталу work.ua як ніколи актуальні.
1. Медичний лаборант
Оскільки стежити за своїм здоров'ям сьогодні модно і популярно, попит на лаборантів, які допомагають це робити, зростає. Вони проводять збір аналізів, дослідження, згідно з якими лікарі діагностують хвороби.
2. Водій
Одна з причин зростання популярності цієї професії - нова реальність, завдяки якій продажі йдуть в онлайн. Так що сфера доставки стрімко розвивається.
3. Фінансовий консультант
Під час кризи підвищення рівня власної фінансової грамотності - вкрай актуальне питання. Адже це допоможе не тільки зберегти, а й примножити свій бюджет.
Також фінансові консультанти потрібні бізнесу, щоб займатися фінансовим плануванням.
4. Медперсонал
Ще одні фахівці медичної сфери, брак яких ми будемо відчувати в майбутньому - це медсестри.
5. Веб-розробник
Світ стрімко діджіталізується, так що в попиті на розробників сумнівів немає. Сучасному бізнесу потрібні сайти, додатки, різні технологічні рішення, які допоможуть "тримати руку на пульсі" і залишатися на зв'язку зі своїми клієнтами.
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