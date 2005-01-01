5 перспективних професій на майбутнє

Експерти склали список професій, які найближчим часом будуть популярними і, відповідно, більш високооплачуваними.

У період, коли випускники визначаються з майбутньою професією, а співробітники зі стажем шукають нову роботу на посткарантінном ринку праці, поради від порталу work.ua як ніколи актуальні.

1. Медичний лаборант

Оскільки стежити за своїм здоров'ям сьогодні модно і популярно, попит на лаборантів, які допомагають це робити, зростає. Вони проводять збір аналізів, дослідження, згідно з якими лікарі діагностують хвороби.

2. Водій

Одна з причин зростання популярності цієї професії - нова реальність, завдяки якій продажі йдуть в онлайн. Так що сфера доставки стрімко розвивається.

3. Фінансовий консультант

Під час кризи підвищення рівня власної фінансової грамотності - вкрай актуальне питання. Адже це допоможе не тільки зберегти, а й примножити свій бюджет.

Також фінансові консультанти потрібні бізнесу, щоб займатися фінансовим плануванням.

4. Медперсонал

Ще одні фахівці медичної сфери, брак яких ми будемо відчувати в майбутньому - це медсестри.

5. Веб-розробник

Світ стрімко діджіталізується, так що в попиті на розробників сумнівів немає. Сучасному бізнесу потрібні сайти, додатки, різні технологічні рішення, які допоможуть "тримати руку на пульсі" і залишатися на зв'язку зі своїми клієнтами.