Гітлер був таємним мільярдером

Резиденцію Гітлера в баварському містечку Берхтесгаден в 1952 році уряд Німеччини зрівняв з землею, щоб уникнути паломництва неонацистів.

Фюрер, що оголошував себе аскетом, який піклується лише про долю нації, насправді сколотив одне з найбільших статків у світі та уникав податків.

Влітку 1945 року в одному з таборів для військовополонених в Нижній Саксонії британці допитували молодого німця. Він був у цивільному одязі і представлявся журналістом. Але дуже вже підозріло виглядали підкладені плечі в його піджаку. У них виявили два заповіти Гітлера та інші надсекретні документи. А сам "журналіст" виявився заступником прес-секретаря фюрера Хайнцем Лоренцем.

Політичний заповіт глава розгромленого Третього рейху продиктував в берлінському бункері 29 квітня 1945 року за день до самогубства. Він виклав свої політичні амбіції, всіляко намагаючись обілити власні злочини. Про інше - особисте - заповіті фюрера, написаному ще в 1938 році, відомо набагато менше. Тим часом, це надзвичайно цікавий документ.

"Все, чим я володію, належить нацистській партії", - йдеться в ньому. За винятком картин, які Гітлер набував довгі роки: їх потрібно було передати в галерею в місті його дитинства Лінці. Крім того, фюрер просив забезпечити "скромне просте життя" сестрі, іншим його родичам і "вірним соратникам".

Повне враження, що заповіт складено бережливим німецьким бюргером.

Насправді все було зовсім інакше. Кривавий тиран, який стверджував, ніби його одна-єдина мета - служити своїй нації, був спритним, цинічним ділком. Такий висновок роблять автори документального фільму "Полювання за зниклими мільйонами Гітлера", який показали по британському ТБ. Вони наводять численні докази "нечуваних багатств фюрера".

ЗА КОЖНЕ СЛОВО - ПЛАТИ!

- Гітлер запевняв, що ніколи не бере гроші за свої виступи, але це - велика брехня, - говорить відомий історик, автор книги "Спадщина Гітлера" Кріс Веттон. - Щойно розпочавши кар'єру в нацистській партії, Адольф зрозумів, що може отримувати гарну винагороду від тих, хто його слухає. І, хитромудро обходячи податкові служби, завжди робив це.

Книга Мein Kampf ( "Моя боротьба") принесла автору величезні бариші. Гітлер написав її у в'язниці в 1923 році, і через пару років йому вже відраховувалося десять відсотків від кожного проданого примірника. Спочатку маніфест нацистів розкуповувався зі скрипом, зате який бум почався після того, як колишній арештант захопив владу. Відтепер, за його указом, у кожної пари молодят мав бути екземпляр Мein Kampf. На своєму творі фюрер заробив близько 8 мільйонів рейхсмарок (з урахуванням інфляції зараз більше 60 мільйонів доларів).

До 1938 року податкова заборгованість Гітлера склала 400 тисяч рейхсмарок (приблизно $ 2,5 мільйона сьогоднішніх доларів). Втім, ватажок нацистів не займався такою "мілочовкою". Тим більше що уряд звільнив його, як рейхсканцлера, від сплати податків, ухваливши, що всі податкові документи, адресовані йому, повинні знищуватися. (Правда, папір зберігався в сейфах, тому у майбутніх істориків залишився чудове джерело інформації.)

"ЙОГО ЖАДІБНІСТЬ НЕ ЗНАЛА КОРДОНІВ"

Фюрер щосили вкладався і в нерухомість: фешенебельна квартира в центрі Мюнхена, вілла, в якій жила його коханка Єва Браун, резиденція в баварському містечку Берхтесгаден ... "Гніздечко" в Баварії постійно розширювалося і оновлювалося, і в результаті в Альпах спорудили палац з тридцяти кімнат за 200 з гаком мільйонів доларів. Під час війни його бомбили союзники, підпалювали відступаючі війська СС, а в 1952 році зрівняв із землею уряд Німеччини, щоб уникнути паломництва неонацистів. Залишився лише бункер "Орлине гніздо".

Гітлер вважав себе талановитим живописцем і прагнув зібрати найбільшу в історії колекцію творів мистецтва. В кінці війни у нього було близько восьми тисяч полотен. На відміну від інших нацистських вождів, які грабували музеї і приватних колекціонерів, фюрер часом сам купував картини і набував їх на аукціонах, правда, за нереально низькою ціною. Але найчастіше отримував їх в дар від "вдячних громадян" Німеччини.

Ватажок нацистів не гребував і готівкою. Згодом на його рахунках у швейцарських банках (тих, які вдалося виявити) знайшлося близько 330 мільйонів доларів за сьогоднішнім курсом.

А скільки ще було всіляких щедрих подарунків від німецьких корпорацій! Вони називалися "Задарма німецька промисловість".

Крім усього іншого, рейхсканцлер на свій розсуд і абсолютно безсоромно розпоряджався державними коштами.

- Жадібність Гітлера не знала меж, - констатує історик Кріс Віттон. - Певною мірою це йде з його дитинства. Адольф вважав, що він живе в бідності, і вже тоді "з голоду" жадав стати багатим і ненавидів тих, хто не знав злиднів. Заради грошей цей кровожерливий убивця не зупинявся ні перед чим. І домігся свого - сколотив мільярдні статки. До 1944 року воно було більше, ніж майже у будь-якого нинішнього багатія.

ДЕ Ж ТЕПЕР БАГАТСТВА?

Після того як Гітлер наклав на себе руки, у нього залишилося близько двадцяти родичів. Найближча - молодша сестра Паула - не раз заявляла про свої права на спадщину. У 1960 році суд в Мюнхені постановив, що вона може отримати дві третини землі під колишнім замком в Берхтесгадені, а одна третина переходить до інших родичів фюрера. Однак Паула незабаром померла, а нові претенденти на спадщину так і не з'явилися.

Що з грошима в банках? Нещодавно суд у Швейцарії виніс вердикт: кошти ватажка нацистів, які до сих пір були на "сплячих" після війни рахунках (на тих, які не працювали) переходять у державну казну. Але не виключено, що ще сотні мільйонів доларів, що належали Гітлеру, вже ніхто ніколи не знайде ...