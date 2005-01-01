Швейцарские часы Брайтлинг

Часы из Швейцарии производителя Breitling – аксессуар для настоящих мужчин. Стоят хронометры достаточно дорого, в чем легко убедиться, просмотрев цены на сайте https://chronostyle.com.ua/breitling/. Однако, цена полностью оправдана высоким качеством, ведь механизм не сбоит и работает в самых жестких условиях – глубоко под водой или на вершине горы.

Механизм часов Брайтлинг строго функционален. Аксессуар предназначен для военных, спортсменов, летчиков.

Особенности

Любая модель Брайтлинг – это стильный, многофункциональный и качественный измеритель времени. Особенно популярны у летчиков, космонавтов, военных, спасателей – людей, могущих оказаться в жестких условиях в любой момент. Популярность объясняется просто – в любой ситуации хронометр показывает точное время и не подводит владельца.

Каждая модель имеет механизм с автоподзаводом. Каждый аксессуар создается в специальной мастерской бренда. Запас хода достигает 70 часов, что составляет почти 3 суток, но, благодаря особому механизму, ход хронометра – вечный.

Еще одна особенность Breitling в наличии высокого класса водозащиты, поэтому их предпочитают моряки, спасатели, дайверы. Хронометру не страшны погружения на глубину до 500 метров. В часы встроен специальный механизм, выравнивающий внутреннее и внешнее давление, поэтому можно не опасаться, что циферблат треснет, а стрелки остановятся.

Брайтлинг – дорогой, стильный аксессуар для мужчин, способный прослужить без подзавода, подвергаясь жестким эксплуатационным условиям, не одно десятилетие.

О бренде Breitling

60 лет бренд поставляет часы воздушным силам. Владельцы бренда имеютнемало наград. Воздушные силы Британии выбрали бренд за всемирное признание. Самый знаменитый лозунг компании: «Breitling — инструменты для профессионалов» остается актуальным и сегодня. Мастера создают уникальные модели наручных хронометров, придающих мужчинам брутальность и представительность.

Коллекции

Аксессуары собраны в несколько коллекций. Схожесть их в том, что модели хронометров имеют качественное сапфировое стекло, закрывающее циферблат, широкий прочный ремешок и титановую пряжку, призванную сохранить аксессуар на руке в самых сложных условиях. И, конечно же, главная особенность всех хронометров бренда - механизм с автоматическим заводом - встроен в каждую модель.

Всего бренд насчитывает 10 коллекций. Названия коллекций говорят сами за себя:

Avenger;

Aviator;

Chronomat;

Colt;

Galactic;

Navitimer;

Premier;

Professional;

Superocean;

Superocean Heritage;

Transocean.

Каждая коллекция имеет свой собственный стиль, дизайн и особенности, в чем вы можете убедиться, ознакомившись с ними на сайте chronostyle.com.ua. Например, в часах из коллекции Авиатор не страшны перепады давления на высоте и понижение температур, а аксессуарам из коллекции Суперокеан – изменения давления на глубине и проникновение воды внутрь механизма.

Швейцарские часы Брайтлинг – это качество, надежность, долговечность. Каждая модель отличается индивидуальным, присущим только ей дизайном и функциями.