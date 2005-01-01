НАБУ на замітку: раніше за корупцію варили в олії і спалювали шкіру

Хабарників і розкрадачів бюджету в минулому чекала незавидна доля.

Ми люди цивілізовані, і, звичайно ж, не збираємося радити Національному антикорупційному бюро і Генпрокуратурі брати на озброєння рецепти наших предків. Там же суцільна дикість. Але іноді так хочеться помріяти, озирнувшись у минуле.

Київська Русь

Різки та ганебний стовп

На початку IX століття Ярослав Мудрий в зведенні законів "Руська Правда" прямо вказав на відповідальність простих людей за утримання держслужбовців. Називалося це "Покон вірний". Згідно з документом, населення зобов'язувалося містити вирника (збирача податків), який приїхав збирати виру на певній території. Фіскал отримував великі порції м'яса, птиці, солоду, сиру, риби або міг взяти певну суму грошима.

Але все це добро можна було використовувати тільки для вжитку, а не на продаж. Якщо чиновника звинувачували у продажі віри, то сікли різками, а могли і на тиждень-другий прив'язати до ганебного стовпа, щоб кожен бажаючий міг внести свою лепту в покарання - плюнути або штовхнути.

Якщо ж викривали в крадіжці "від добра княжого" (читай бюджету держави), то карали суворіше: засікали різками до смерті, четвертували або "розтягували" кіньми на частини.

Російська імперія

Диба та колесування

Боротьбу з казнокрадством намагалися вести багато російських царів, але практично безуспішно. Мабуть, позначався менталітет. Одним з найвідоміших казнокрадів був князь Матвій Гагарін, якого в 1708 році призначили губернатором Сибіру. Він торгував з Китаєм, а також відповідав за наповнення скарбниці. Гагарін привласнював собі кошти, що призначалися для скарбниці від митних зборів і продажу товарів за кордон. У 1721 році після перевірки і суду князь був страчений. Його повісили за наказом Петра I, а труп майже 3 роки - возили "на гастролі" по всій Російській Імперії в науку іншим нечистим на руку чиновникам.

Цікаво, що обер-фіскал (чиновник з нагляду за таємними справами і ревізіями) Олексій Нестеров, який і викрив графа Гагаріна, сам став жертвою звинувачення у хабарництві. Його допитували з пристрастю: били батогом, катували на дибі. У 1724 р нещасного колесували і обезголовили.

Єгипет

Відрізали ніс і відправляли на каторгу

У Стародавньому Єгипті до покарань за крадіжку майна фараона або жерців підходили творчо. Розкрадачів гробниць страчували в Нілі - годували крокодилів. За розкрадання храмового майна штрафували в стократному розмірі. Підробка документів, що, теж пов'язана з корупцією, каралася відсіканням руки. Що стосується хабарів, то фараон Рамзес I видав указ про покарання хабарників, яким відрізали ніс і засилали на каторгу.

Персія

Здирали шкіру

Відповідно до розповіді Геродота, в Персії в VI ст. до н. е. цар Камбіз II велів зняти шкіру з судді, викритого у винесенні за хабар несправедливого вироку. Шкіру судді цар наказав видубити, нарізати ременів і обтягнути суддівське крісло. Наступним суддею Камбіс призначив сина убитого, звелівши йому пам'ятати, сидячи на якому кріслі він судить.

Нідерландський художник Герард Давид, надихнувшись історією судді-хабарника написав диптих "Суд Камбіса" або "Здирання шкіри з продажного судді". Полотно було написано на замовлення влади Брюгге для залу судових засідань в ратуші, щоб судді не забували про чесність. В даний час картина виставлена в Муніципальній художній галереї в Брюгге.

Греція

Варили в маслі

Є цікаві відомості про великі корупційні скандали зі світу еллінів. Клеомен, призначений Олександром Македонським в III столітті до н.е. намісником Єгипту, спекулював на ринку зерна, через що жителі Греції опинилися на межі голоду. Коли афера розкрилася, Олександр Македонський наказав зварити Клеомена в киплячій олії.

Вавілон

Штраф і побиття камінням

Одна з перших згадок про казнокрадство і покарання зустрічається в Законах вавілонського царя Хаммурапі (XVIII століття до н.е.). У документі написано: "Якщо суддя розібрав справу, виніс рішення і виготовив документ з печаткою, а потім рішення своє змінив, то цього суддю слід викрити в зміні рішення, яке він ухвалив, і позовну суму, що була в цій справі, він повинен сплатити в двенадцятикратному розмірі ". Потім суддю били камінням і назавжди позбавляли можливості займати суддівську посаду.

А ось якщо житель Вавілона крав державне майно, наприклад, здійснював крадіжку з палацу, то карали суворіше: "Ця людина повинна бути убитою, а також той, який прийняв з його рук крадене, повинна бути убитим".

Індія

Провокували і розстрілювали з луків

Трактат "Артхашастра" в якому обговорювалася крадіжка державних коштів був написаний головним радником індійського правителя Чандрагупти Маурьи брахманом (жерцем) Чанакья в IV столітті до н.е. Там написано: "Майно царя не може бути, хоча б в малості, що не присвоєно відають цим майном". Була ще рекомендація: "Для перевірки чесності судді секретні агенти під виглядом позивачів або відповідачів повинні пропонувати хабара".

Але все одно корупція в Індії особливо розцвітала саме в вищих ешелонах влади, де головні посади займали брахмани, і стратити жерця було не можна за традицією. Але страта все одно існувала: жерця могли стратити за крадіжку царських слонів, що розглядалося як нанесення збитків державному бюджету в особливо великих розмірах. І засудити до розстрілу стрілами.

Стародавній Рим погубила узаконена корупція

Цікаво, що в Стародавньому Римі казнокрадство не вважалося негативним явищем і уславилося цілком звичним явищем.

Крали всі - від командирів, які штучно завищували в звітах показники чисельності військ, до чиновників, які влаштовували круговий рух грошей з одного рахунку на інший до тих пір, поки вони не "пропадали" в купі паперів, що стосуються діяльності чиновників.

На думку істориків, казнокрадство стало однією з головних причин падіння дисципліни в рядах армії і загальної втрати боєздатності, що в кінцевому підсумку призвело Римську імперію до розпаду.

Де страчують зараз?

У Китаї смертна кара за хабарі застосовується і до цього дня. Але на відміну від іноземних правозахисників, самі китайці нічого поганого в вищої міри покарання не бачать.

В Іраку за корупцію карають вищою мірою.

У Таїланді передбачена смертна кара за корупцію в особливо великому розмірі, як для громадян Таїланду, так і для громадян іноземних держав.