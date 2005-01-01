До 2035 року в Арктиці розтане весь морський лід

Вже через 15 років живий світ Арктики може бути зруйнований потеплінням.

Вчені змоделювали клімат Землі під час останнього міжльодовіковія, коли в Північному Льодовитому океані не було морського льоду. У кліматологів вийшов тривожний результат: вже в найближчі десятиліття цей сценарій може повторитися, повністю знищивши нинішню екосистему Арктики.

Подробиці описані в науковій статті, опублікованій в журналі Nature Climate Change.

130-115 тисяч років тому на Землі панувалася остання міжльодовикова епоха, також відома як Микулінське межльодовіковія . Температури в Арктиці тоді були на 4-5 ° C вище, ніж в останні тисячоліття перед індустріальною епохою і пов'язаним з нею глобальним потеплінням.

Кліматологів дуже цікавить цей період. Адже тепле Микулінське міжльодовіковія може показати нам, що ж чекає планету в результаті нового потепління, вина за яке лежить на нас самих.

Геологічні дані показують, що в той час в Арктиці зовсім не було морського льоду (хоча зберігалися льодовики на островах). Разом з тим вчені до цих пір не могли зрозуміти, як таке можливо. За їхніми розрахунками, потепління не вистачило б для того, щоб розтопити весь лід.

Автори нового дослідження проаналізували ситуацію за допомогою новітньої кліматичної моделі HadGEM3. Завдяки їй вони побудували реалістичний сценарій повного танення арктичного морського льоду під час Мікулінського міжльодовіковія. І експерти попереджають, що він може повторитися вже в найближчі 15 років.

Як показали розрахунки, ахіллесовою п'ятою морського льоду стали талі ставки. Це невеликі водойми, які утворюються з розталого льоду прямо на поверхні крижини.

Вода в ставках темніше льоду. Тому вона поглинає більше сонячного світла і інтенсивніше нагрівається. Через контакту з теплою водою лід тане швидше, чому талий ставок стає все більше. Це повторюється по колу, поки крижина не стане повністю.

Вчені попереджають: моделювання показує, що весь морський лід в Арктиці розтане вже до 2035 року. Це означає, що унікальна екосистема Півночі буде необоротно зруйнована.