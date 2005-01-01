Як оформити функціональну спальню?

Ідеальний сон, втеча від негараздів дня, романтична зустріч – у спальні є місце для різних речей. Все, що вам потрібно зробити, це добре обладнати її. В цьому допоможе https://design-proekt.com.ua , дизайн інтер'єру квартир від спеціалістів – це завжди чудове рішення. Адже дизайнери врахують особливості кімнати, а також ваші вподобання й запити.

Ви облаштовуєте квартиру з нуля чи збираєтеся лише відремонтувати? Якщо так, не хвилюйтесь: можна створити спальню, яка буде гарною та практичною, незалежно від розміру кімнати. Ми підготували для вас кілька порад.

Що варто врахувати, оформлюючи спальню?

Квадратні метри

Ретельно виміряйте кімнату, щоб дізнатися, скільки квадратних метрів вона має. Враховуйте архітектурні особливості приміщення, які ви не можете змінити, наприклад, вікна чи вбудовані шафи. Набуті знання допоможуть спланувати облаштування спальні.

Ліжко

Пам'ятайте, що розміри кімнати впливатимуть на розмір ліжка. Односпальне зазвичай має розміри від 80х200 см до 120х200 см. Двоспальне ліжко навпаки – довжиною 200 см і шириною від 140 до 200 см. Подумайте, якому з них ви віддаєте перевагу та яке підійде до кімнати. Пам’ятайте, що великі ліжка іноді важко занести до квартири, особливо з вузькими та звивистими коридорами.

Чим більша спальня, тим більше можливостей, але це не означає, що маленька кімната не може бути комфортною. Забезпечте доступ до ліжка принаймні з одного боку, підвісне освітлення (наприклад, для прибирання) та ліжкове освітлення (для читання). Якщо немає місця для тумбочок, встановіть поличку.

Зазвичай конструкція ліжка встановлюється до стіни навпроти дверей або навпроти найдовшої стіни без вікон. Знайдіть місце, звертаючи увагу на те, що вхідні двері, ящики та двері шафи повинні вільно відкриватися. Ви вже знаєте, де буде стояти ліжко? Тоді можна акуратно розташувати решту обладнання: від більшого до найменшого. Комод, тумбочки, стіл або туалетний столик, полиці, крісло, стільці – подумайте, що вам потрібно і для чого є місце.

Шафи й тумбочки

Уважно враховуйте їхню висоту. Деякі матраци доволі високі, а шафа чи стіл не повинні бути нижче рамки ліжка з матрацом. Тахта, скриня чи лавка дозволять надягати шкарпетки, не порушуючи щойно покладені постільні речі. Таке сидіння повинно мати ширину, подібну ширині ліжка, і не створювати перешкод для вільного пересування.

Комод

Краще розташувати його біля стіни, бажано, не з тієї ж сторони, де ліжко. Якщо ви виберете більш вузький, але високий комод, то можете прилаштувати його до вузької стіни, між вікнами чи біля дверей. Якщо планування спальні це дозволяє, вибирайте вбудовану чи велику шафу (аж до стелі). Ви можете замінити один із фасадів дзеркалом, завдяки чому кімната здаватиметься більшою.

Інші меблі

У кімнаті розміром 20 квадратних метрів, крім ліжка, можна також поставити подвійний диван і стіл. Якщо ваша спальня менша, спробуйте замінити диван на крісло. Гарний туалетний столик із дзеркалом зробить більш розкішною будь-яку спальню, та для цього не завжди є місце. Сучасні туалетні столики також можуть замінити стіл, коли це необхідно.

Якщо ви зважатимете на ці поради, то вам вдасться зробити спальню більш функціональною. А за потреби дизайнери завжди зможуть допомогти вам у цьому.