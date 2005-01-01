Білі плями на тілі: причини і лікування

Знебарвлені ділянки на шкірі з'являються через зникнення пігменту меланіну.

Причини

Найчастіше такі плями з'являються на плечах, спині, на грудях, іноді вони можуть "прикрасити" згини ліктів або обличчя. Зазвичай вони розташовуються симетрично, наприклад, на зап'ястях обох рук. Також втрачати пігмент може шкіра біля пупка, під пахвами і в паху.

Цю хворобу ще називають вітіліго. Вона виникає через порушення пігментації, а саме - через зникнення такого пігменту, як меланін. Це не небезпечно, але все одно мало приємно - жителі з білими плямами на тілі відчувають себе некомфортно, адже їх вигляд далекий від естетичного, плями на тілі залучають зайву увагу. Найбільше джерело дискомфорту - психологічно.

Хвороба вітіліго вражає від 1до 8% жителів планети. На неї частіше скаржаться жінки після 30-40 років, більше ризик після настання клімаксу. Але хвороба може проявлятися і у людей до 30 років, починаючи приблизно з десятирічного віку.

З якої причини у одних жителів з'являються білі плями на тілі, а в інших ні, досі однозначної відповіді немає. В першу чергу, при постановці такого діагнозу медики радять перевіряти щитовидну залозу та інші аутоімунні захворювання. Вітіліго часто вважає за краще таке "суспільство". Спровокувати хворобу може і порушення роботи гіпоталамуса і гіпофіза, при якому порушується баланс гормонів. Також серед ймовірних причин - інтоксикація через паразитів, робота з такими шкідливими речовинами, як фенол, формальдегід, синтетичні смоли, важкі метали, психічне і фізичне перевтома, стреси.

Одним з найбільш частих пояснень появи на тілі білих плям є генетика. Якщо у вашої мами або бабусі вони були - ймовірно, будуть і у вас.

Якщо білі плями на тілі вже з'явилися, намагайтеся уникати яскравого сонця - Не засмагати на пляжі, влітку надягайте одяг з довгими рукавами. Справа в тому, що ділянки тіла, не захищені меланіном, більш сприйнятливі до сонця - ризикуєте обгоріти, прямуючи з автобусної зупинки на роботу або додому. Може допомогти макіяж, якщо білі плями є на обличчі.

Замаскувати плями можна за допомогою кремів з ефектом автозасмаги. Існує і спеціальна камуфляжна косметика, яку випускають для людей, які страждають вітіліго. Вона дуже стійка, не тече через дощ, не стирається під час обіймів, до замаскованих ділянок можна торкатися руками. Одяг також не забруднює.

Як лікувати

Ефективного лікування вітіліго поки немає. Все, що можуть запропонувати лікарі, це профілактика появи нових плям і згладжування вже наявних. Зазвичай людям, що страждають вітіліго, призначають антиоксидантні препарати, а також імуномодулятори та ультрафіолетове опромінення - але в певних дозах. Це може бути лазер, ПУВА-терапія, вузькосмуговий ультрафіолет. Радикальний метод передбачає хірургічне втручання, під час якого ділянки з білими плямами постачають штучно вирощеними меланоцитами.

Для початку потрібно точно визначити, яке саме у вас захворювання, адже білі плями на тілі - це не завжди вітіліго. Схоже виглядає зовнішній прояв не тільки вітиліго, а й гіпомеланоз (білі плями з'являються через порушення формування меланоцитів), а також позбавляючи декількох видів. Якщо у вас з'явилися білі цятки на тілі - не ставте собі діагноз самі, зверніться до фахівця.

У будь-якому випадку, про пляжі краще забути хоча б тому, що на світлій шкірі білі плями менш помітні. Також людям, що страждають такими патологіями, пропонується дієта з підвищеним вмістом продуктів, багатих на вітаміни В, С. Завдяки вмісту ФОТОДИНАМІЧНОГО речовин особливо корисні шпинат, гречка, щавель, селера, шипшина. Але потрібно також і підбирати терапію - це вже індивідуально і в залежності від діагнозу. Іноді лікування дійсно допомагає досягти відновлення пігменту. Але методів, здатних запобігти появі нових білих плям на тілі, на жаль, немає.

Мазь від білих плям на шкірі

Можуть допомогти кортикостероїди - це протизапальні креми або мазі, яким під силу відновити пігмент на невеликих ділянках. Правда, є мінус - шкіра стає тонкою, пізніше може з'явитися такий дефект, як розтяжки. Назавжди прибрати плями не вдасться.

Також рекомендуються аналоги вітаміну D, інгібітори кальциневрину і аналоги вітаміну D. Вони менш ефективні, допомагають не всім, зате немає ніяких побічних ефектів.