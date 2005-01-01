Біологи виявили новий клас омолоджуючих речовин

Омолоджуючі сполуки містяться в різних рослинах, зокрема, в хвойних деревах.

Російські вчені виявили цілий клас речовин, здатних протистояти старінню. Мова йде про терпеноїдам – одну з найбільших груп з'єднань, що виробляються рослинами.

Огляд, опублікований в журналі Antioxidants, виконала команда вчених на чолі з Олексієм Москальовим з Інституту біології Федерального дослідного центру "Комі науковий центр" Уральського відділення РАН і Сиктивкара державного університету імені Питирима Сорокіна. В роботі також брали участь фахівці з науково-виробничої компанії "Інітіум-Фарм".

"Терпени і терпеноїди - це з'єднання, які широко поширені в природі і зустрічаються в різних травах, деревах, плодових і овочевих культурах", - пояснює співавтор дослідження Катерина Прошкіна з ІБ Фіц "Комі науковий центр".

Терпеноїди не мають репутації речовин, що уповільнюють старіння (геропротекторів). Проте, проаналізувавши наукову літературу, експерти виявили цілий ряд досліджень, які доводять їх омолоджуючі властивості.

"У нашому дослідженні ми проаналізували, яким чином ці сполуки можуть впливати на старіння організму і чи здатні вони допомогти в боротьбі з віковими захворюваннями. І, дійсно, ряд представників цієї групи речовин володіє вираженою біологічною активністю: пригнічує процеси, пов'язані зі старінням, захищає органи і тканини від вікових змін, уповільнює розвиток хронічних захворювань ", - розповідає Прошкіна.

Що взагалі означають слова "сповільнювати старіння"? Якими властивостями повинна володіти речовина, щоб ми могли визнати його геропротектори (дослівно "захищає від старіння")?

Кілька років тому відповідь на це питання була дана в науковій статті, першим автором якої був Олексій Москальов. Тоді фахівці сформулювали кілька критеріїв, яким має задовольняти речовина, яка отримує горде звання геропротектора.

По-перше, речовина повинна продовжувати життя піддослідним тваринам, захищаючи їх хоча б від одного з відомих механізмів старіння.

По-друге, з'єднання повинно уповільнювати розвиток вікових змін у людей, наприклад, "відкочувати назад" відомі біомаркери старіння.

Само собою зрозуміло, що при цьому дієва доза препарату повинна бути на кілька порядків нижче дози, яка має небезпеку небезпечним отруєнням. Крім того, при тривалому застосуванні в терапевтичній дозі речовина має надавати самі незначні побічні ефекти.

Нарешті, незабаром після початку прийому геропротектора у людини повинен покращитися будь-який показник здоров'я, що впливає на його якість життя.

Експерти також виділили другорядні критерії "ліки від старості".

Так, бажано, щоб було відомо, на які біохімічні процеси в організмі піддослідних тварин впливає препарат, і були підстави вважати, що ці процеси протікають так само і у людини. Якщо ж ці процеси не виявлено, то речовина принаймні має однаково діяти на різні групи тварин.

І зовсім чудово, якщо геропротектори збільшують опірність організму несприятливим факторам середовища і протидіють віковим захворюванням.

Цими критеріями і озброїлися експерти, аналізуючи результати експериментів з терпеноїдами, опубліковані в численних наукових статтях інших авторів. Як з'ясувалося, деякі з цих речовин є справжнісінькими геропротекторами.

Найдієвіші речовини виявилися серед монотерпенів. Це різновид терпеноїдів, присутній в ефірних маслах хвойних дерев. Геропротектором виявився, наприклад, лімонен, відомий своєю профілактичною дією проти кількох видів раку. Уповільнює старіння і камфен, що знижує рівень холестерину в плазмі крові.

Відзначимо, що терпеноїди вже входять до складу декількох перспективних лікарських засобів.

"В даний час терпеноїди вже проходять клінічні випробування і показують свою ефективність для лікування захворювань, пов'язаних зі старінням. Наприклад, препарати на основі ялиці сибірської містять більше 300 терпенів і терпеноїдів і показують свою протизапальну активність. Також вони ефективні для профілактики і лікування різних захворювань, наприклад, онкологічних, - перераховує Прошкіна. - Крім того, ці сполуки можуть бути корисні для лікування серцево-судинних захворювань і захворювань нервової системи. Нарешті, вони можуть запобігати порушенню обміну речовин і надавати омолоджуючу дію на шкіру ".

Тепер ці препарати можна буде протестувати вже в якості "ліків від старості".