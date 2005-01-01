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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Як з'їздити у відпустку і не погладшати: 5 порад дієтолога
Багатьом відомо не з чуток: де відпустка - там два-три, а то й п'ять зайвих кілограмів.
Незважаючи на карантин, українці все ж вирушають відпочивати. А там, де море, сонце і суцільне задоволення, дуже важко відмовитися від того, щоб спробувати все розмаїття шведського столу, побалувати себе смачними десертами, а ввечері випити кілька коктейлів.
В результаті після двотижневого відпочинку виявляється, що організм нітрохи не відпочив. Людина відчуває млявість, апатію, швидко втомлюється, та ще й ваги показують кілька зайвих кіло!
Кілька порад, щоб не привезти з відпустки надлишки на боках.
1. Пийте воду
Для тих, хто в звичайні дні дотримується питного режиму, не буде ніякої складності в тому, щоб починати свій день зі склянки чистої питної води, а потім пити як мінімум склянку води перед їжею. Це не тільки поліпшить травлення, але і не дозволить переїсти.
2. Їжте овочі та фрукти
При "ледачому відпочинку", та ще й в спеку, потреба організму у вуглеводах скорочується. Тому цілком достатньо їсти вуглеводи лише в першій половині дня. Правильна стратегія - на гарнір вибирати овочі, а як десерт - фрукти. Якщо ж ви не уявляєте собі вечерю без кількох тістечок, будьте готові до сумного результату відпочинку.
3. Не накладайте на тарілку все підряд
Шведський стіл - випробування тільки для сильних людей, якими більшість з нас все ж не є. До свого столу слабовільні і жадібні їдці повертаються з горою їжі, яка мало того, що перевищує добову норму, так ще і абсолютно не поєднується між собою. Лариса Буткова радить вибрати одне основне блюдо (м'ясо, рибу або птицю), і до нього додати свіжі або тушковані овочі.
4. Не пийте калорії
Не пити калорії - це одне з основних правил здорового харчування. Відмовтеся від солодкої газованої води, яку багато п'ють літрами, і від коктейлів на вечерю. Для того, щоб отримати задоволення від прийому їжі, цілком достатньо одного-двох келихів сухого вина.
5. Більше рухайтеся.
Навіть під час "ледачого" готельного відпочинку при бажанні можна знайти можливість рухатися. Плавайте, поїдьте на екскурсію, беріть участь в рухливих іграх, організованих аніматорами, врешті-решт, просто ходіть пішки. І тоді вам не буде болісно боляче за добре проведені два тижні відпустки.
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