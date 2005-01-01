У водопровідній воді знайшли засіб профілактики суїциду

Кількість самогубств можна зменшити, просто змінивши склад водопровідної води, рапортують вчені.

Вчені з'ясували: мікроелемент літій, що міститься в питній воді, зменшує кількість самогубств. Тепер експерти пропонують штучно додавати цей метал в водопровідну воду в регіонах, де літію в воді мало.

Подробиці викладені в науковій статті, опублікованій в виданні British Journal of Psychiatry.

Щорічно понад 800 тисяч людей в світі зводять рахунки з життям. А ще це основна причина смерті людей у віці 15-24 років.

Є багато причин, що штовхають людину на цей страшний крок, і навряд чи можна знайти "чарівну таблетку", яка б врятувала суспільство від втрати дорогих комусь людей. Однак, як з'ясували дослідники, на ризик суїциду впливає такий несподіваний фактор, як склад питної води, а саме вміст у ній літію.

Солі літію дуже давно використовуються в медицині як заспокійливий засіб. Доведено і їх здатність знижувати схильність до самогубства у осіб з розладами настрою. Але одна справа - речовина в терапевтичних концентраціях, а інше – мікроскопічна кількість металу, природним чином потрапляють у водопровідну воду з грунту.

Вченим необхідно було довести, що щоденний "прийом" водопровідної води дійсно впливає на кількість самогубств в тому чи іншому регіоні?

Щоб з'ясувати це, експерти проаналізували наукові статті на цю тему, випущені з 1946 до 2018 років. Всього виявилося 416 публікацій. 15 з них задовольняли суворі критерії, що дозволяє об'єднати їх результати і зробити з них загальний висновок.

Ці дослідження були проведені в Австрії, Великобританії, Греції, Італії, Литві, США та Японії. В сукупності вони охопили 1 286 регіонів і міст світу.

Проаналізувавши настільки великі дані, експерти впевнено дійшли висновку: високий природний вміст літію у воді дійсно знижує ризик самогубства серед тих, хто п'є цю воду.

Тепер експерти пропонують зробити наступний крок і почати додавати літій в водопровідну воду цілеспрямовано. Зрозуміло, тільки там, де в силу природних причин його в природних джерелах "не вистачає". При цьому одержувана концентрація літію у воді не повинна перевищувати природні норми.

Результати таких випробувань повинні показати, чи варто робити практику "літірування" водопровідної води повсюдною.