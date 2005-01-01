Что нужно учитывать при покупке спального мешка

Туристический поход является отличным способом отвлечься от цивилизации и отдохнуть на природе от городской суеты. Это время, когда тратится много физических сил, поэтому так важно отдыхать и хорошо высыпаться ночью. Комфортные условия для крепкого сна на природе обеспечит качественный спальный мешок, способный сохранять тепло даже зимой.

Основные нюансы выбора

Зачем нужен спальник, если есть палатка? Такой вопрос часто задают те, кто ни разу не ночевал на природе. Палатка хорошо защищает от дождя или ветра, а вот от холода практически не спасает. Поэтому опытные туристы знают, что спальник – незаменимый атрибут в походе, и всегда берут его с собой. Современные модели по форме делятся на два основных типа:

«Одеяло». Это большое прямоугольное изделие, застегивающееся по всей длине на молнию. В число преимуществ модели входят большие размеры, способствующие комфортному, расслабленному сну, и универсальность. К минусам относят низкую теплоизоляцию, а также большой объем в сложенном состоянии. «Одеяло» отлично подходит для путешествий на автомобиле, поездок в короткие, несложные походы, отдыха на природе. «Кокон». Эффективно сохраняет тепло, благодаря специальной суженной книзу форме. Небольшие и легкие спальники пользуются популярностью у туристов, отправляющихся в длительные пешеходные путешествия с непростыми маршрутами и горными восхождениями. Для большего тепла модели снабжают капюшонами. К недостаткам относят меньшую свободу движений по сравнению с «одеялами»

Прежде чем купить спальник, обратите внимание на сезонность. По этому критерию изделия делятся на следующие виды:

летние – используются при температуре воздуха не ниже +5 °С;

демисезонные – рассчитаны на применение весной или осенью;

зимние – предназначены для сна в суровых погодных условиях от –5 °С и ниже.

При выборе спального мешка определите, для каких целей будет использоваться вещь. Одни изделия можно применять в щадящих условиях, например при автомобильных путешествиях и ночевках в кемпингах. Более функциональные спальники предназначены для сложных туристических походов или экспедиций. Это уже серьезное снаряжение с повышенными показателями прочности, теплосбережения, устойчивости к влаге.

Из каких материалов изготавливают спальники

Производители в качестве наполнителя применяют:

Натуральный пух. Легкие, теплые изделия отличаются долгим сроком службы. Такие мешки предпочитают альпинисты, использующие их для восхождений. В горах на высоте температура может опускаться до –30 °С, а пуховые спальники обеспечивают комфортное тепло во время сна. К тому же при сложных подъемах и кислородном голодании требуется максимально легкое снаряжение. К недостаткам относят то, что пух хорошо впитывает влагу, но плохо сохнет. Синтепон. Стоит значительно дешевле пуховых аналогов. Однако хуже сохраняет тепло и имеет больший вес, а также объем в сложенном виде. Спальники из синтепона рекомендуется покупать для нечастого пользования в теплое время года. Искусственные утеплители, разработанные и запатентованные производителями. В состав входят современные синтетические волокна, которые хорошо сберегают тепло, быстро сохнут и долго сохраняют свои свойства.

В качестве наружного материала чаще всего применяют нейлон, а для внутренней обшивки – натуральные ткани.

Сегодня на рынке представлено много продукции разных производителей, и купить нужную вещь не проблема. Однако важно правильно подобрать спальник, чтобы в ответственный момент он не подвел владельца. Помните: от качества снаряжения в походе зависят здоровье и жизнь человека.