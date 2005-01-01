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Что нужно учитывать при покупке спального мешка
Туристический поход является отличным способом отвлечься от цивилизации и отдохнуть на природе от городской суеты. Это время, когда тратится много физических сил, поэтому так важно отдыхать и хорошо высыпаться ночью. Комфортные условия для крепкого сна на природе обеспечит качественный спальный мешок, способный сохранять тепло даже зимой.
Основные нюансы выбора
Зачем нужен спальник, если есть палатка? Такой вопрос часто задают те, кто ни разу не ночевал на природе. Палатка хорошо защищает от дождя или ветра, а вот от холода практически не спасает. Поэтому опытные туристы знают, что спальник – незаменимый атрибут в походе, и всегда берут его с собой. Современные модели по форме делятся на два основных типа:
Прежде чем купить спальник, обратите внимание на сезонность. По этому критерию изделия делятся на следующие виды:
При выборе спального мешка определите, для каких целей будет использоваться вещь. Одни изделия можно применять в щадящих условиях, например при автомобильных путешествиях и ночевках в кемпингах. Более функциональные спальники предназначены для сложных туристических походов или экспедиций. Это уже серьезное снаряжение с повышенными показателями прочности, теплосбережения, устойчивости к влаге.
Из каких материалов изготавливают спальники
Производители в качестве наполнителя применяют:
В качестве наружного материала чаще всего применяют нейлон, а для внутренней обшивки – натуральные ткани.
Сегодня на рынке представлено много продукции разных производителей, и купить нужную вещь не проблема. Однако важно правильно подобрать спальник, чтобы в ответственный момент он не подвел владельца. Помните: от качества снаряжения в походе зависят здоровье и жизнь человека.
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