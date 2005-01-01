Поява єдиної інформаційної системи трансплантації в Україні

Основна мета системи - об'єднувати донора і реципієнтів.

У найближчі 2 роки в Україні буде активно розвиватися галузь трансплантації органів. На даний момент в країні діє пілотний проект, який фінансується за окремою програмою. В його рамках планується створення єдиної державної інформаційної системи трансплантації, яка буде об'єднувати донора і реципієнтів. Про це під час брифінгу вранці 3 серпня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

- Ця система і чому вона дуже важлива, тому що вона буде об'єднувати донора і реципієнтів - людину, яка потребує трансплантації. Ми будемо в змозі об'єднати їх і швидко визначити донора, який може бути для нужденного. Ми дуже ретельно займаємося цим завданням, - підкреслив Степанов.

За його словами, на даний момент в Україні в проекті по трансплантації задіяні лікувальні заклади. З них 6 можуть робити трансплантацію кісткового мозку, інші - органів. Степанов підкреслив, що в рамках даного проекту найближчим часом в країні буде проведена операція з трансплантації легенів.

Трансплантація кісткового мозку буде можлива в тому числі в нововідкритому корпусі "Охматдиту". За словами Степанова, для українців вона буде обходитися на 50% дешевше, ніж відповідна операція за кордоном.

У свою чергу заступник міністра МОЗ з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко заявив, що в Україні пересадки і кісткового мозку потребують близько 2 тисяч українців. При цьому в Україні поки що не проводилися подібні операції від несімейного донора. Зараз до цього готується 2 медичних заклади. Планується проведення подібних операцій в тому числі і для дітей. Першу операцію планується провести протягом 2 місяців. Пошуки донора здійснюються у закордонних реєстрах. Для того, щоб це було можливо, було внесено зміну в законодавстві, щоб була законодавча можливість здійснити оплату щодо отримання стовбурових клітин з-за кордону.