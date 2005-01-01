Препараты от простуды без рецепта и назначения врача

Согласно последним данным медицинской статистики, первые похолодания в конце лета и наступающая за ними сырая, порой дождливая осень, являются основной причиной возникновения простудных (речь идет о не инфекционных формах ОРЗ) заболеваний. Пиковый показатель приходится именно на этот период. Относится к ним можно совершенно по-разному:

Переносить болезнь как говориться «на нога», не обращая на симптоматику внимания.

Отправиться в больницу или вызвать врача (участкового терапевта) домой.

Определенная категория исключает из своего ежедневного расписания, например, прогулки на свежем воздухе, принятие водных процедур, физические нагрузки.

Объединяет перечисленных заболевших (простудившихся) одно – использование для лечения медицинских препаратов (иногда народных и гомеопатических средств). Действительно, сегодня многие спреи, сиропы, леденцы и классические таблетки от простуды в Украине можно приобрести без назначения врача или предъявления рецепта. Такой формат профилактики (любая, даже самая легкая простуда может дать серьезные осложнения если ее «запустить») трудно назвать необдуманным «самолечением» по следующим причинам:

Подробные инструкции по способу применения того или иного препарата от простуды есть в сети интернет и аннотации, прилагаемой к каждой упаковке.

Поход к врачу в простуженном, а значит ослабленном в плане иммунитета состоянии, сопровождается риском «подцепить» в узких коридорах поликлиники более серьезную вирусную инфекцию.

Дипломированный провизор аптеки (например, в аптечной сети "Viridis", все провизоры имеют высшее медицинское образование) всегда поможет сделать правильный выбор оптимально подходящего средства от простуды.

При наличии легкой и даже средней формы симптоматики протекания простудного заболевания (имеется ввиду 1-2 день их проявления) перечисленные доводы определенно говорят в пользу самостоятельной покупки подходящего лекарственного средства (снимающий заложенность носа спрей от насморка, сироп от кашля или шипучие жаропонижающие растворимые таблетки с комплексом витаминов).

Интернет покупка лекарства от простуды

Использование возможностей интернет-аптеки, вот настоящее благо современной цивилизации для простуженного человека. Достаточно открыть ресурс отечественной аптечной сети «Виридис», работает без перерывов и выходных в круглосуточном режиме:

Выбрать в виртуальном каталоге необходимое лекарство от простуды (подробные аннотации производителя имеются к каждому препарату).

Оформить покупку непосредственно на сайте.

Заказать доставку или выбрать по интерактивной карте ближайший пункт выдачи покупок.

В случае возникновения любых вопросов, связанных с наличием нужного лекарственного средства, оформлением покупки или доставки, пользователь может воспользоваться опцией «Обратная связь». Кнопка вызова менеджера находится в самом низу главной страницы сайта viridis.ua и доступна без какой-либо предварительной регистрации.