Якорі для мережевих шуруповертів: особливості вибору

Мережевий шуруповерт – зручний та практичний інструмент, який знадобиться навіть у побуті. З його допомогою можливо легко, ефективно виконувати величезний перелік робіт під час ремонту, будівництва, декорування. За умови правильної експлуатації, шуруповерт не вимагає частого обслуговування та ремонту. Найпопулярніша несправність інструмента – це проблеми з якорем (ротором). Якщо якір вийшов з ладу, це не означає, що вам знадобиться новий шуруповерт: достатньо замінити зламану деталь на нову або, якщо це можливо, відремонтувати її. Ознайомитися, як виглядають та скільки коштують ротори для шуруповерта, можна тут: https://toolparts.com.ua/ua/shop/category/zapchasti-i-komplektuiushchie-dlia-elektroinstrumenta/iakoria-dlia-elektroinstrumena/iakoria-dlia-setevyh-shurupovertov. А ми розкажемо усе про найпопулярніші поломки.

Як зрозуміти, що виникли проблеми з якорем:

шуруповерт працює нестабільно – до прикладу, з'явилася вібрація на низьких обертах двигуна;

перегрівання інструмента під час роботи (навіть нетривалої);

поява шуму або горілого запаху під час роботи шуруповерта.

Якщо у вас виникли підозри на поломку якоря, негайно вимкніть шуруповерт та від'єднайте його від мережі. Робота з несправним обладнанням – це неефективно і небезпечно.

Пам'ятайте: несвоєчасна діагностика поломки якоря призводить до повного виходу з ладу такого елементу.

Чому виходить з ладу якір шуруповерта?

Ротор, які і будь-який інший конструктивний елемент електроінструментів, зношується, піддається механічним пошкодженням та має певний термін роботи, після закінчення якого деталь необхідно замінити. Та найчастіше, причина поломки якоря (ротора) – неправильна експлуатація. Зокрема:

Підключення до несправної електромережі – різкі перепади напруги, а також занадто висока напруга спричиняють замикання в роторі.

Занадто інтенсивна, безперервна робота шуруповерта – призводить до перегрівання ротора. Особливо, в бюджетных моделях мережевих інструментів з невисокою потужністю.

Недотримання правил зберігання шуруповерта – різкі перепади температур та підвищена вологість спричиняють не лише поломку якоря, а й поступовий вихід із ладу інших деталей електроінструмента.

В деяких випадках, причиною несправності якоря мережевого шуруповерта може бути заводський брак: якщо деталь початково була неякісною, або мала ті чи інші дефекти. Саме тому, важливо перевіряти якість усіх елементі інструмента ще на етапі покупки, або під час першого використання (коли ще діє гарантія).

Якір для мережевого шуруповерта: ремонт чи заміна?

Деякі несправності ротора не потребують повної заміни цього елемента. Достатньо замінити обмотку, елементи колектора чи інші деталі. Точно встановити, чи підлягає якір ремонту, можна під час професійної діагностики на сервісі. Майстри встановлять причину поломки та нададуть рекомендації щодо подальшої експлуатації мережевого шуруповерта.

Чи можна самостійно виявити поломку якоря? Так, двома способами: за допомогою візуального огляду та залучивши мультиметр. Візуальний огляд проводиться після демонтажу ротора з інструмента. Демонтаж роблять лише при вимкненому двигуні та тоді, коли шуруповерт від'єднано від мережі. Про несправність якоря свідчать такі візуальні ознаки, як: почорнілі/поплавлені проводи, наявність дефектів на обмотці, проблеми з пластинами колектора. У свою чергу, під час перевірки якоря мультиметром, має насторожити відсутність будь-яких показників на дисплеї вимірювального приладу.

Обираємо якір для мережевого шуруповерта правильно

Щоб не помилитися, здійснюючи покупку якоря, орієнтуйтеся на:

необхідні характеристики елемента – довжину, особливості підшипників та хвостовика;

якість обмотки якоря – вона має бути виготовлена з міді, а також надійно захищати корпус деталі від потрапляння бруду, пилу, металевої стружки та іншого сміття;

наявність вентилятора на зовнішній частині якоря – він захищатиме деталь від перегріву під час роботи, забезпечуватиме нормальне функціонування якоря впродовж тривалого часу;

наявність захисної шайби на підшипниках – вона унеможливлює потрапляння пилу.

Купуючи новий якір для мережевого шуруповерта, обов'язково візуально оцініть його надійність, перевірте поверхню на наявність тих чи інших механічних пошкоджень. Бренд-виробник деталі не має особливого значення: ротори від різних брендів майже ідентичні за якістю. Тому радимо орієнтуватися на середню цінову категорію (до 200 грн) та звертатися до надійних продавців, які не пропонують браковану продукцію.

Вдалого вибору!