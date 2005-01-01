Кабмін розробив три сценарії, як діти навчатимуться з 1 вересня

Країну поділять на чотири зони.

Через пандемію коронавіруса школярі і студенти змушені були закінчувати навчання на онлайн-платформі. На даний момент уряд розробив три сценарії, як буде проходити освітній процес з 1 вересня. Про це під час засідання комітету освіти, науки та інновацій заявив виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

В уряді очікують, що навчальний рік в Україні почнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв. Якщо до 1 вересня низький рівень захворюваності, відвідування навчальних закладів дозволено в звичайному режимі. При високому рівні захворюваності навчання буде проходити дистанційно. Якщо ж захворюваність буде триматися на середньому рівні, то можлива змішана форма навчання - дистанційно і в навчальних закладах, з відповідним дистанцюванням і заходами гігієни.

- Переважна більшість претендентів 1 вересня традиційно підуть до навчальних закладів. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень. Органи управління освітою, керівники навчальних закладів отримають докладні алгоритми і роз'яснення щодо можливих дій та рішень в умовах адаптивного карантину, - заявив Шкарлет.

Найбільш імовірним в Україні вважається третій сценарій. В такому випадку рекомендації щодо організації освітнього процесу будуть наступними:

в пріоритеті - дотримання соціальної дистанції і використання засобів індивідуального захисту (за певних умов);

скасування масових заходів та екскурсій;

проведення зборів педколективів в дистанційній формі;

запобігання скупчення великої кількості людей;

розмежування потоків школярів в залежності від їх віку;

рекомендується проведення окремих видів занять на свіжому повітрі і застосування комбінованого навчання.

Для молодшої школи повністю дистанційна форма навчання застосовуватися не буде, оскільки вона визнана неприйнятною. При цьому особам з групи ризику (з хронічними або легеневими захворюваннями, розладами імунної системи, тим, хто страждає на цукровий діабет і т.д.) рекомендується продовжити навчання, що максимально відповідає потребам їх захисту: екстернат або дистанційне навчання.

Даних про те, чи будуть змушені діти сидіти на всіх уроках в масках, немає. У разі необхідності навчальні заклади закриватимуть на карантин на 14 або 7 днів (остаточне рішення ще не прийнято). Також раніше розглядався варіант тестування вчителів щотижня, але від нього відмовилися.

За словами Шкарлета, в залежності від епідеміологічної ситуації країна буде ділитися на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони. При цьому на території регіонів з "помаранчевому" рівню небезпеки заборонено відвідувати навчальні заклади в групах понад 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти. Освітній процес в навчальних закладах буде заборонений тільки в "червоній" зоні.

Раніше повідомлялося, що програму навчання, яку школярі пропустили через карантин, учні "надолужать" з вересні.