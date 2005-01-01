Двери Корфад – итальянские традиции в Украине

Одна из самых интересных торговых марок межкомнатных дверей, которые есть в продаже на украинском рынке – это представленные под маркой Корфад двери. Их популярность и востребованность объясняется тем, что производство полностью развернуто по итальянской технологии.

Все двери Korfad характеризуются приятным дизайном, прочной конструкцией и доступной ценовой политикой. Они оптимально подходят для установки как в жилых домах, так и в офисных центрах. В ассортименте есть распашные и раздвижные системы, которые представлены в широком многообразие форм и цветовых решений. Отдельно стоит отметить наличие десятков вариантов остекления и рельефных рисунков. Всего в торговой марке Корфад двери представлены более чем 80 разными моделями.

Конструктивные особенности и преимущества дверей Korfad

Эта продукция не стала бы столь популярной, если бы не была действительно качественной. Дверная коробка и рама полотна изготавливаются из недефектного деревянного бруса. Филенки, наличники, доборы выполняются из высококачественных MDF плит. Поверхность дверей ламинируется специальным материалом, дающим 100% защиты от влаги.

Ширина дверных полотен находится в пределах 40-90 см. Его высота и толщина стандартны, равняются 200 и 4 см соответственно. В свою очередь ширина доборной доски равняется 10 или 20 см, а наличников – 7 см. Ограниченная вариативность размеров при крупносерийном производстве положительно сказалась на цене продукции.

Стоимость на Корфад двери преимущественно зависит от их размера, тогда как остальные факторы играют вторичную роль. Однако же на ценообразование влияют также:

сложность конструкции;

особенности декорирования;

количество и качество фурнитуры.

Отдельного внимания заслуживает расцветка, которая представлена в достаточном разнообразии однотонными и комбинированными вариантами. В качестве основных цветов используются: белый, коричневый с его оттенками, серый и черный. Что интересно, окраска может быть выполнена просто цветом или имитировать рисунок фактуры дуба, ореха, ясеня. Можно даже выбрать, будет ли окрашена специальной краской или останется неокрашенной фурнитура.

Загляните на сайт «Центра дверей» и убедитесь самостоятельно в качестве и богатом выборе дверей Корфад. Это отличный выбор, который подойдет для любого современного жилья.