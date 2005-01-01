Чи може православний бути "культурним"?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

У контексті нещодавнього святкування річниці Хрещення Русі дуже часто можна почути запитання: які взаємини Церкви і культури? Чи є між ними щось спільне і якщо так, то в яких точках можливо їх зіткнення?

Щоб відповісти на ці запитання, варто для себе усвідомити: а для чого взагалі існує Церква? Що вона може запропонувати сучасній людині? Церква - це не просто якесь об'єднання людей. Церква - це Тіло Христове, боголюдський організм. І те, що вона пропонує людині - незмінно протягом уже близько двох тисяч років. Церква звертається до цього світу: "пізнаєте правду, і правда визволить вас" (Ін.8: 32). Саме Церква дає світові правильне розуміння Істини: Істина - це не якась абстрактна категорія, Істина - це перш за все Сам Господь. Отже, будь-яке прагнення до Істини, по суті - не що інше, як прагнення до Христа. Один відомий релігійний філософ якось зазначив: "Якщо людина прагне до Істини, то навіть і втікаючи від Христа, вона насправді йде до Нього".

Дуже часто відбувається так, що людина, поступово віддаляючись від Бога, намагається підмінити в своїй душі прагнення до Нього тим чи іншим сурогатом. Це може бути і потяг до земної краси, культури. Однак при цьому не чути прагнення до краси справжньої - духовної, здатної, за словами Достоєвського, врятувати світ.

Культура - продукт творчості людини, а така творчість є не що інше, як реалізація Божого благословення, отриманого людиною в Раю ще на зорі свого існування. Однак, на жаль, людина не завжди реалізує даний йому Господом дар творчості на благо, і, як наслідок, відбувається поява антикультури, культури зі знаком "мінус", що веде лише до деградації.

Церква, заснована для порятунку цього світу, нагадує кожній людині, що будь-який прояв її творчості, будь-яка культура - це лише путівник до тієї вищої мети, для якої вона створена - порятунку і обожнення. І якщо культура розвивається саме в такому напрямку - в напрямку до Бога, то, звичайно ж, у неї буде багато спільного з Церквою, адже тільки долучаючись до такої - істинної культури, людина стає людиною.