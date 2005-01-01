Карантин допоміг: чому на ЗНО так багато випускників отримали 200 балів

Кількість відмінників зросла майже в півтора рази.

Експерти з Українського центру оцінювання якості освіти підводять підсумки тестування, але вже зрозуміло, що ЗНО-2020 запам'ятається, в першу чергу, неабиякою кількістю вундеркіндів.

Тих, хто написав на максимум, в цьому році - 447 осіб. Для порівняння, в 2019-м абітурієнтів, в сертифікатах яких красувалися 200 балів, було всього 274. Виходить, число розумників і розумниць зросла майже в півтора рази!

Найбільше відмінників з математики

Здавалося б, чудова новина: учні з кожним роком стають розумнішими. Але, можливо, і немає. У соцмережах вже з'явилися коментарі про те, що тести ЗНО-2020 були легше, ніж в минулі роки.

"Самі випускники не приховують - тести в цьому році набагато простіше було вирішити. Тому так багато тих, хто отримав максимальний бал.

А ось експерти мають іншу думку.

- Тести були легкими для добре підготовлених дітей, іншим же здавалися дуже складними, - розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. - Все відносно. Подивіться по предметах. За деякими з них кількість 200-бальників зросла , а за іншими - зменшилася.

Найбільше відмінників з математики (142) та англійської мови (84). Порівняємо з 2019-м: 102 і 39 відповідно. Також зросла кількість тих хто отримали 200 балів з фізики - 60 в порівнянні з торішніми чотирьма.

А ось українську мову та літературу в цьому році на максимальний бал здали 8 учасників, хоча в минулому році таких було 17. Зменшилася кількість відмінників і по хімії - 49 проти 77.

Гуляти заборонили, довелося вчитися

Пояснили організатори тестування і те, чому, на їхню думку, зросла кількість тих хто отримали максимальний бал. І справа зовсім не в більшій, в порівнянні з минулим роком, кількість абітурієнтів - 379 тис. чоловік в 2020-м і 353 тисячі на 2019 м. Допоміг - карантин.

- Самі діти розповідали, що старанно займалися вдома, ні школа їх не смикала, ні батьки, та й гуляти ніде, все ж закрито було, - розповіла Лариса Середяк. - Тому ось такі чудові результати ми маємо.

Гуляти заборонили, довелося вчитися. А ще в цьому році абітурієнти зрозуміли, що на репетитора сподівайся, але й сам не зівай. Адже саме завдяки посидючості і скрупульозної роботи над завданнями багатьом з них вдалося отримати в сертифікаті 200 балів.