Чому ми так часто згадуємо Хрест Христовий?

На цю тему розмірковує керуючий справами УПЦ митрополит Антоній (Паканич).

Святитель Ігнатій (Брянчанінов) говорить: Хрест - це той ключ, який відкриває закриті гріхом Адама і Єви двері Раю.

Для кожного православного християнина Хрест - це не просто якийсь сакральний символ, що нагадує про те, що було скоєно майже дві тисячі років тому в одному з палестинських міст. Хрест - це щось більше. Хрест - це засіб в нашому житті, адже саме хрест став тим знаряддям, яке виправило жахливу помилку всього людства - гріх.

Зі Святого Письма ми знаємо, що людина на зорі свого буття була поставлена перед вибором: жити з Богом і насолоджуватися благополуччям або ж відректися від Бога і тим самим успадкувати смерть. І людина, на жаль, зробила свій вибір на користь другого. Таким чином, гріхом, як неправильним вибором людини, смерть увійшла в цей світ.

Древні казали: "подібне лікується подібним". Точно так само і смерть могла бути знищена тільки смертю. Але не простою смертю, а смертю Самого Бога. Чи це можливо? Християнство говорить - так, можливо. Але не в силу того, що Бог смертний. Ні. Бог - це єдина безсмертна, вічна істота. Смерть Бога можлива лише в тому випадку, якщо Сам Бог зволить померти. І Він це зробив - заради порятунку людини.

Для того щоб врятувати людину, Бог стає звичайною людиною і в Самому Собі знищує смерть. Як це можливо? Святі отці наводять наступний приклад: гріх зіпсував людську природу подібно до того, як іржа псує зброю. І для того, щоб зброю оновити, її недостатньо просто почистити: іржа проникає всередину металу і її очищення зовнішніми засобами в такому випадку стає неможливим. Вихід тільки один - зламати меч і переплавити його в огні, в якому згорить все непотрібне і залишиться лише чистий розплавлений метал.

Подібне Бог робить і з нашою природою. Він сприймає її повністю в Самого Себе, з усіма тими недоліками, які проявилися в результаті гріхопадіння, і знищує їх. При чому тут Хрест? При тому, що саме на Хресті, в момент смерті Сина Божого, за словами святих отців, вмирає стара людина і народжується нова. Розп'яття Христа - це смерть, а Воскресіння - це смерть смерті. Воскресіння Христа - це фактично і є те "переплавлення" людської природи, в якій знищується гріх і його наслідки, головне з яких - смерть.

Святитель Іоанн Златоуст пише: Хрестом Христа ми знову стали безсмертними. Тому що Христос не просто вмирає на Хресті. Силою Свого Божества Він воскресає і тим самим дає і нам можливість воскреснути в Вічності.

У день Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господня Церква нагадує нам про те, що наш гріх викуплений, смерть переможена. Що при цьому потрібно від нас? Всього лише трохи: прийняти Христа в своє життя і дати Йому можливість наповнити зсередини наше життя життям Божественним.