Удобный и практичный ноутбук – трансформер

Выбирая ноутбук, обратите внимание на Lenovo Yoga 730-13IKB. Это практичная модель с отличными техническими характеристиками. Подойдет как для расслабленного просмотра фильмов на любимом диване, так и для профессиональных программистов, фотографов, художников.

Внешний вид

Внешне ноутбук – трансформер выглядит практично, без особых изысков. Корпус выполнен в различных цветовых решениях, так что можно подобрать на свой вкус. На верхней крышке расположен только логотип. Ноутбук Lenovo Yoga 730-13IKB имеет компактные размеры - 306.8мм x 216.3мм x 14.1мм. Алюминиевый прочный корпус скреплен надежными шарнирами. После раскрытия в определенном положении самостоятельно не сложится, будет устойчив. Вес устройства – 1,13 кг.

Экран

Диагональ – 13,3 дюйма, разрешение - 1920 × 1080. Верхняя и боковые рамки очень тонкие, нижняя чуть шире. Преимущество этого трансформера в сенсорном экране с отличным углом обзора, хорошей передачей цвета. Защитная пленка предохранит экран от повреждений, однако слегка бликует на солнце. В комплект входит удобный стилус, по размерам сравним с обычной ручкой.

Технические характеристики

Часто можно увидеть претензии производителям, что ноутбуки дорого стоят, но современные игры на них не идут. Данный трансформер не назовешь подходящим для игроков. Но для профессиональной деятельности подходит отлично.

Технические параметры подбираем на свой вкус, устройство выпускается в различных вариантах. Самым недорогим вариантом будет выбор 8 Гб оперативной памяти, процессор - Intel Core i5, SSD – 128 Гб. Топ – вариант: 16 Гб оперативной памяти, процессор - Intel Core i7, SSD – 512 Гб. В зависимости от комплектации изменится цена устройства.

Система охлаждения довольно мощная, но практически бесшумная. Конечно, если загрузить ноутбук по полной программе, он начнет греться, а вентиляторы – шуметь.

Оперативная система – Windows 10. Именно она дает преимущество в сенсорном экране.

Звук Dolby Atmos с отличным звучанием. Два динамика расположены в нижней передней части корпуса. Громкость не самая большая, но вполне достаточная.

Дополнительные возможности

Сканер отпечатка пальца в телефоне – обычное дело. Но не на ноутбуках. Lenovo Yoga 730-13IKB может похвастаться такой системой защиты данных, расположенной под клавиатурой с правой стороны.

Клавиатура удобная, с тихим нажатием клавиш. Двойная подсветка позволит работать даже в полной темноте.

Емкость аккумуляторной батареи 48 Вт⋅ч. Производители утверждают, что работа от батареи без подзарядки возможна более 11 часов. Однако многочисленные тесты дают другую цифру. При средней загруженности и яркости экрана более 80% работа от батареи идет 5 – 6 часов.

Блок питания – 65 ВТ, легкий, удобный для переноски. Полностью заряжает батарею за 2 часа.

Из разъемов имеются 1 привычный USB 3.0 – порт и 2 более современных Thunderbolt-3. Прекрасно читает как обычную флешку, так и современные устройства.

Lenovo Yoga 730-13IKB является отличным выбором для всех, ведущих профессиональную деятельность на компьютере или желает отдохнуть за просмотром фильма.