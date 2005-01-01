Как выбрать в подарок серебряный браслет

Женщины всегда любили дополнять свой образ аксессуарами. Именно благодаря им представительница прекрасной стати показывает свою индивидуальность и выделяется из общей массы. Браслет – это украшение, которое пленяет многие женские сердца. Купить серебряный браслет на подарок можно в интернет-магазине. Это будет идеальным вариантом для любящего человека, не обладающего большим финансовым достатком. Как вариант также есть серьги конго, которые станут хорошим дополнением к подарку.

Как выбирать браслеты

Серебро – это материал, из которого делают красивые украшения, доступные каждому по цене. Но не стоит думать, что оно сильно отличается по красоте и изяществу от золотых или платиновых изделий. Женщина, носящая серебряные вещи, выглядит не менее аристократично. Чтобы подарок понравился, нужно знать, как правильно подойти к его выбору. Существует несколько основных критериев:

Чтобы девушка пользовалась украшением, нужно чтобы оно ей нравилось. Поэтому внешний вид – это главный момент. Изделие должно идеально подходить к повседневной одежде или к праздничному наряду. При этом нужно помнить, что дополнительные украшения тоже должны быть из того же материала. Серебро не сочетается с золотом. Но если девушка носит белое золото или платину, то серебряный браслет составит с ними гармоничную композицию. Серебро – тяжелый металл, поэтому если украшение массивное, но при этом весит совсем мало, то можно с уверенностью сказать, что серебра тут небольшая доля, а остальную часть составляют примеси олова. Именно оно вскоре начинает тускнеть и терять блеск. При выборе модели нужно руководствоваться вкусом девушки, которой предназначается украшение. Поэтому перед покупкой нужно узнать, какие браслеты ей больше всего нравятся, чтобы она с удовольствием носила украшение каждый день или хотела бы надеть на праздник. При выборе браслета нужно обратить внимание на запястье и выбирать изделие, которое в диаметре будет больше на полтора сантиметра. Браслеты, окаймленные камнями, должны быть немного меньше, чтобы эффектно выглядеть на руке девушки. Серебро может быть светлым и темным. Женщинам со смуглой кожей подойдут светлые аксессуары – они выгодно подчеркнут оттенок кожного покрова. Темный браслет будет выгодно смотреться на руках белокожих красавиц.

К выбору дорогого подарка нужно относиться ответственно, а не руководствоваться только своими предпочтениями. Хорошенько приценитесь, чтобы убедиться, что изделие действительно выглядит привлекательно.