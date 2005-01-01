|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Бонусная акция в онлайн казино Вулкан Бет
Официальный сайт онлайн казино Вулкан Бет доступен для входа всем желающим. Играть на представленных в его виртуальных залах электронных слотах можно без какой-либо предварительной регистрации. Данный, общепринятый формат игры называется демонстрационным, на практике выглядит следующим образом:
Моментально открывшийся на экране компьютерного устройства функционал устройства полностью в распоряжении клиента, но для игры на виртуальную не существующую валюту. Соответственно призовые за выигрышные комбинации на барабанах будут начисляться в таком же денежном эквиваленте. А самое главное - никаких бонусных поощрений и подарков за такую игру клиент не получит.
Поощрительные бонусы в Вулкан Бет
Бонусные подарки и призы новичкам от модераторов виртуального заведения Вулкан Бет, носят вполне реальный (осязаемый) формат и могут использоваться для активной игры или проведения денежных ставок. Для получения требуется стать официально зарегистрированным членом клуба. Данная процедура предусматривает выполнение конкретных действий:
Проверка предоставленных данных занимает определенное время. Вынужденное ожидание будет “щедро оплачено” модераторами. Получив подтверждение, новому полноправному члену для начисления заветных подарков остается сделать “один шаг” - пополнить депозит личного кабинета любым удобным способом (банковская карта, номер телефона, электронный кошелек).
Бонусное увеличение депозита
Модераторы Вулкан Бет не стали “заморачиваться” с выбором призов для вновь зарегистрированных пользователей и дарят им деньги, причем не только на первую, но и две последующие трансакции пополнения депозита. Для этого необходимо выполнить условия (валюту выбирает сам клиент, эквивалентом в правилах служит Евро):
Зачисления проходят практически моментально в автоматическом режиме. В случае, если призовые не поступили на депозит, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту службы технической поддержки. Кнопка вызова находится в самом низу главной страницы сайта play-vulkan-stavka.org.
Практично настроенные на игру пользователи должны понимать, что полученные ими бонусные денежные средства не получится сразу вывести с депозита на расчетный терминал финансового учреждения. Их придется отыграть, особенности отыгрыша представлены в правилах на главной странице интернет-ресурса клуба. Получив приз, необходимо приготовиться к продолжительным игровым сессиям, но качество и разнообразие выставленных в казино слотов позволит провести это время с не поддающимся описанию азартом. Да и в борьбе за многомиллионный Джекпот подарочные деньги однозначно не будут лишними.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com