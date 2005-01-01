Бонусная акция в онлайн казино Вулкан Бет

Официальный сайт онлайн казино Вулкан Бет доступен для входа всем желающим. Играть на представленных в его виртуальных залах электронных слотах можно без какой-либо предварительной регистрации. Данный, общепринятый формат игры называется демонстрационным, на практике выглядит следующим образом:

Вход на главную страницу интернет-ресурса заведения.

Вход на главную страницу интернет-ресурса заведения. Выбор слота, представлены в виде активных иконок с логотипом автомата.

Выбор режима “Демо”.

Моментально открывшийся на экране компьютерного устройства функционал устройства полностью в распоряжении клиента, но для игры на виртуальную не существующую валюту. Соответственно призовые за выигрышные комбинации на барабанах будут начисляться в таком же денежном эквиваленте. А самое главное - никаких бонусных поощрений и подарков за такую игру клиент не получит.

Поощрительные бонусы в Вулкан Бет

Бонусные подарки и призы новичкам от модераторов виртуального заведения Вулкан Бет, носят вполне реальный (осязаемый) формат и могут использоваться для активной игры или проведения денежных ставок. Для получения требуется стать официально зарегистрированным членом клуба. Данная процедура предусматривает выполнение конкретных действий:

Заполнение формы заявки на официальном сайте Vulkan Bet.

Предоставление личных данных (возможен вариант привязки аккаунта из социальных сетей).

Подтверждение адреса действующей электронной почты (обязательное условие).

Проверка предоставленных данных занимает определенное время. Вынужденное ожидание будет “щедро оплачено” модераторами. Получив подтверждение, новому полноправному члену для начисления заветных подарков остается сделать “один шаг” - пополнить депозит личного кабинета любым удобным способом (банковская карта, номер телефона, электронный кошелек).

Бонусное увеличение депозита

Модераторы Вулкан Бет не стали “заморачиваться” с выбором призов для вновь зарегистрированных пользователей и дарят им деньги, причем не только на первую, но и две последующие трансакции пополнения депозита. Для этого необходимо выполнить условия (валюту выбирает сам клиент, эквивалентом в правилах служит Евро):

Взнос 10 Евро - увеличение на 100%. Перевод 20 Евро - счет увеличивается на 125%. Пополнение на 50 Евро - бонус 150%.

Зачисления проходят практически моментально в автоматическом режиме. В случае, если призовые не поступили на депозит, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту службы технической поддержки. Кнопка вызова находится в самом низу главной страницы сайта play-vulkan-stavka.org.

Практично настроенные на игру пользователи должны понимать, что полученные ими бонусные денежные средства не получится сразу вывести с депозита на расчетный терминал финансового учреждения. Их придется отыграть, особенности отыгрыша представлены в правилах на главной странице интернет-ресурса клуба. Получив приз, необходимо приготовиться к продолжительным игровым сессиям, но качество и разнообразие выставленных в казино слотов позволит провести это время с не поддающимся описанию азартом. Да и в борьбе за многомиллионный Джекпот подарочные деньги однозначно не будут лишними.