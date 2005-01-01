Зеленський хоче зробити ряд ісламських свят державними

Даний законопроект має розробити Кабмін.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів пропрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких: Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Так, Зеленський підписав відповідний указ № 303/2020 в четвер, 30 липня. Документ вступає в силу з дня його опублікування.

- Таку пропозицію зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей всіх віруючих, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального і багатоконфесійного, - зазначено в документі.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання і виробити пропозиції щодо взаємодії із Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести законопроект на розгляд парламенту.

ДОВІДКА

Курбан-байрам - свято жертвопринесення, один з двох головних свят мусульман. Воно починається через 70 днів після закінчення посту і триває три-чотири дні.

Рамазан байрам - відомий також як свято разговенія - ісламське свято, що відзначається на честь закінчення поста в місяць Рамадан. Відзначається в перший день місяця Шавваль.

Ханука - єврейське свято, що починається 25 кислева і триває вісім днів до 2 або 3 тевета. У 2019 початок припадає на вечір 22 грудня, а закінчення на вечір 30 грудня. Свято було встановлено в II столітті до н. е. в пам'ять про очищення Храму, освяченні жертовника і відновлення храмової служби Маккавеями, що послідували за розгромом і вигнанням з Храмової гори греко-сирійських військ і їх єврейських союзників в 165 році до н. е.