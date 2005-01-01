Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик
свіжий номер

Зеленський хоче зробити ряд ісламських свят державними

Даний законопроект має розробити Кабмін.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів пропрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, серед яких: Рамазан-байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Великдень християн західного обряду. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Так, Зеленський підписав відповідний указ № 303/2020 в четвер, 30 липня. Документ вступає в силу з дня його опублікування.

- Таку пропозицію зроблено з метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, реалізації рівних прав і можливостей всіх віруючих, шанування історії, культури, традицій українського суспільства як багатонаціонального і багатоконфесійного, - зазначено в документі.

Згідно з указом, уряд має вивчити це питання і виробити пропозиції щодо взаємодії із Всеукраїнською радою церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті, після чого внести законопроект на розгляд парламенту.

ДОВІДКА

Курбан-байрам - свято жертвопринесення, один з двох головних свят мусульман. Воно починається через 70 днів після закінчення посту і триває три-чотири дні.

Рамазан байрам - відомий також як свято  разговенія - ісламське свято, що відзначається на честь закінчення поста в місяць Рамадан. Відзначається в перший день місяця Шавваль.

Ханука - єврейське свято, що починається 25 кислева і триває вісім днів до 2 або 3 тевета. У 2019 початок припадає на вечір 22 грудня, а закінчення на вечір 30 грудня. Свято було встановлено в II столітті до н. е. в пам'ять про очищення Храму, освяченні жертовника і відновлення храмової служби Маккавеями, що послідували за розгромом і вигнанням з Храмової гори греко-сирійських військ і їх єврейських союзників в 165 році до н. е.

вгору

Інші статті номеру

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com

  