Нова версія дослідників: Венера Мілоська була "нічним метеликом"

Венеру Мілоську вважають еталоном жіночої краси. Це найзнаменитіша скульптура на планеті, але відомо про неї не дуже багато. Ми знаємо, що автором статуї є якийсь Агесандр Антіохійський, який створив статую богині любові за 130 - 100 років до нашої ери. Знайдена вона майже 200 років тому при розкопці руїн амфітеатру на острові Мілос. Але найголовніша таємниця Венери Мілоської - це її руки.

Розгадка - в малюнках на амфорах

Два століття вчені намагалися розгадати, що ж робила Венера своїми руками. За однією з версій, прикривала руками спадаючий одяг. Інші дослідники по черзі "вручали" богині то дзеркало, то лавровий вінок, то спис. Збереглися спогади очевидців, які бачили скульптуру відразу після того, як в 1820 році її витягли із землі. Вони божилися, що в руці богиня тримала яблуко Паріса (нагадаємо, що руки скульптури були втрачені вже після знахідки, під час бійки між французькими моряками і власниками острова турками).

Припущення про те, що насправді Венера сукала пряжу, вперше висловила Елізабет Вайланд Барбер, фахівець з історії текстилю. Підбираючи ілюстрації для своєї книги "Жіноче рукоділля: перші 20 000 років", вона вивчала зображення на древніх амфорах. І звернула увагу, що поза жінок, зайнятих пряжею, дуже схожа на положення тіла Венери Мілоської.

- Давньогрецькі художники були реалістами до мозку кісток. Навіть богів вони ліпили, наділяючи їх рисами обличчя своїх натурників, - міркує Елізабет. - А тепер подумаємо, що найчастіше займало години жіночого дозвілля до початку промислової революції? Пряжа нитки! Те, що робила натурниця Агесандра Антіохійського, було дуже знайоме жінкам в давньогрецькому суспільстві. І тоді ми розуміємо глибину задуму художника: він ліпить не просто богиню любові, а жінку-творця. Як з аморфної маси вовни жінка створює нитку, з такою ж легкістю з нічого вона виробляє дітей!

Статую витягли із землі в 1820 році на острові Мілос. Зараз вона зберігається в Луврі.

Два ремесла красуні

Відштовхуючись від цієї версії, інша дослідниця, мистецтвознавець, автор книги "Покоління Афродіти" Рейчел Розенцвейг робить висновок про професії жінки, чиє тіло скульптор використовував в якості натури для Венери.

- Вона була повією або, якщо говорити точніше, гетерою, - вважає Розенцвейг. - Ткацьке ремесло було традиційним заняттям давньогрецьких жриць любові. Коротя вільний час в очікуванні клієнта, гетери сучили пряжу. Це було їх другою роботою, а першою, природно, був секс.

І правда, гетери часом ставали натурницями для художників. Наприклад, знаменита афінська гетера Фрина стала моделлю для Праксителя - легендарного скульптора Стародавньої Греції. Так з'явилася Афродіта Книдская - його найпрославленіший шедевр, що дійшов до нас в копіях.

Цілком ймовірно, що інша гетера позувала Агесандру, і художник вирішив сфотографувати красуню, зайняту своїм другим ремеслом - ткацтвом.

3D-принтер для богині

Але як підтвердити це припущення? Дизайнер і художник з Сан-Дієго Космо Венмен вирішив створити цифрову модель Венери Мілоської, реконструювавши положення її рук, зайнятих пряжею. Щоб створити 3D-копію знаменитої скульптури, Венмен використовував цифрові знімки гіпсової копії. Репліка була зроблена з оригіналу в 1850 році і зберігається в художньому музеї Базеля (Швейцарія). Нагадаємо, оригінал Венери Мілоської представлений в паризькому Луврі. А становище рук Венери дизайнер копіював, взявши за зразок зображення гетер-ткаль на давньогрецьких вазах.

- Створивши комп'ютерну модель, я за допомогою 3D-принтера роздрукував кілька невеликих моделей з білого пластику, - розповів Космо Венмен. - Мені здається, що, зайнявши руки Венери пряжею, вдалося дотримати анатомічні пропорції і природне положення тіла. При цьому я зрозумів, як був влаштований оригінал. Думаю, навряд чи в лівій руці вона тримала мармурову грудку пряжі, а в правій - веретено. Це б значно обтяжило конструкцію, і руки у Венери відвалилися б задовго до того, як це сталося в дійсності. Вважаю, що для інструментів використовували не важкий мармур, а дерево, прикрашене позолотою.

Це пояснення частково розвіює сумніви археологів, які жодного разу не знаходили мармурові інструменти поруч з аналогічними скульптурами. Недовговічне дерево просто перетворювалося в тлін задовго до того, як статуї потрапляли в руки вчених.

Звичайно, версія про натурницю Венеру Мілоську, як про жрицю любові, потребує доказів. Але врешті-решт хто, як не богиня любові Венера (або Афродіта в грецькій традиції), була покровителькою "нічних метеликів"?