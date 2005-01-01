Акриловые шпатлёвки: их разновидности, свойства и применение

Благодаря своим замечательным характеристикам и доступной цене, акриловая шпашпаклевка https://budstore.com.ua/cat/coatings/akrilovaya пользуются заслуженной популярностью, как у профессионалов, так и у любителей, которым приходится самостоятельно строить и ремонтировать.

Из чего состоят акриловые шпатлёвки?

Как это ясно из названия, важнейшим компонентом акриловых шпатлёвок являются акрилаты – производные акриловой кислоты. После нанесения шпатлёвки, в процессе высыхании, происходит полимеризация акрилатов с образованием твёрдого, прочного и долговечного слоя.

В качестве основы шпатлёвки обычно берутся гипс или цемент. Важным компонентом являются пластификаторы, облегчающие смешивание и увеличивающие адгезию. Некоторые разновидности шпатлёвки содержат латекс, благодаря которому она и после высыхания остаётся упругой и эластичной.

Свойства

Из положительных свойств акриловых шпатлёвок следует выделить:

Хорошую адгезию, то есть сцепление с обрабатываемой поверхностью;

Хорошую пластичность, облегчающую нанесение;

Хорошую теплоизоляцию

Хорошую влагостойкость.

Кроме того важно отметить, что

Она не горит и поэтому пожаробезопасна;

Не ядовита и не токсична;

Практически не даёт усадки и поэтому при высыхании не образует трещин;

Она долговечна;

После высыхания образуется гладкая и прочная матовая поверхность.

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что некоторые виды акриловых шпатлёвок имеют низкую морозостойкость, а те, которые изготовлены на основе гипса, также имеют недостаточную влагостойкость. Такие шпатлёвки следует применять только внутри отапливаемых помещений.

Разновидности акриловых шпатлёвок

По своим свойствам шпатлёвки делятся на три вида:

Для внутренних работ. Самые дешёвые. Их можно применять только внутри отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности. Фасадные. Самые дорогие. Образуют очень прочное, долговечное и стойкое к атмосферным воздействиям покрытие. Применяются для отделки зданий снаружи. Универсальные. Их применяют при проведении как внутренних, так и наружных работ. По сравнению с фасадными менее влагостойки.

В продажу шпатлёвка поступает в виде:

Полностью готового к применению раствора в пластиковых вёдрах различной ёмкости;

Сухой смеси в мешках и пакетах. Перед применением смесь необходимо тщательно смешать с водой в строго определённых пропорциях.

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Рекомендации по применению

Акриловая шпатлёвка пригодна для нанесения на самые разные материалы: на бетон и кирпич, на дерево и железо, на гипсокартон и старую штукатурку, на древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты и т.д. В любом случае покрываемую поверхность надо предварительно очистить от пыли, грязи, пятен минерального масла и жира. При необходимости нужно произвести грунтовку, при этом грунт обязательно должен быть от того же самого производителя, что и выбранная шпатлёвка.

Шпатлёвку наносят на поверхность тонким слоем особым шпателем или линейкой. При заделке глубоких трещин и неровностей шпатлёвку следует наносить несколькими слоями, дожидаясь высыхания каждого слоя.

Дополнительную обработку (затирку шкуркой) можно проводить только после полного высыхания нанесённого слоя. Важно помнить, что при затирке образуется вредная для здоровья пыль, поэтому работать обязательно нужно в респираторе, и после завершения работ произвести влажную уборку помещения.