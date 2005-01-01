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Акриловые шпатлёвки: их разновидности, свойства и применение
Благодаря своим замечательным характеристикам и доступной цене, акриловая шпашпаклевка https://budstore.com.ua/cat/coatings/akrilovaya пользуются заслуженной популярностью, как у профессионалов, так и у любителей, которым приходится самостоятельно строить и ремонтировать.
Из чего состоят акриловые шпатлёвки?
Как это ясно из названия, важнейшим компонентом акриловых шпатлёвок являются акрилаты – производные акриловой кислоты. После нанесения шпатлёвки, в процессе высыхании, происходит полимеризация акрилатов с образованием твёрдого, прочного и долговечного слоя.
В качестве основы шпатлёвки обычно берутся гипс или цемент. Важным компонентом являются пластификаторы, облегчающие смешивание и увеличивающие адгезию. Некоторые разновидности шпатлёвки содержат латекс, благодаря которому она и после высыхания остаётся упругой и эластичной.
Свойства
Из положительных свойств акриловых шпатлёвок следует выделить:
Кроме того важно отметить, что
Вместе с тем, необходимо обратить внимание на то, что некоторые виды акриловых шпатлёвок имеют низкую морозостойкость, а те, которые изготовлены на основе гипса, также имеют недостаточную влагостойкость. Такие шпатлёвки следует применять только внутри отапливаемых помещений.
Разновидности акриловых шпатлёвок
По своим свойствам шпатлёвки делятся на три вида:
В продажу шпатлёвка поступает в виде:
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Рекомендации по применению
Акриловая шпатлёвка пригодна для нанесения на самые разные материалы: на бетон и кирпич, на дерево и железо, на гипсокартон и старую штукатурку, на древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты и т.д. В любом случае покрываемую поверхность надо предварительно очистить от пыли, грязи, пятен минерального масла и жира. При необходимости нужно произвести грунтовку, при этом грунт обязательно должен быть от того же самого производителя, что и выбранная шпатлёвка.
Шпатлёвку наносят на поверхность тонким слоем особым шпателем или линейкой. При заделке глубоких трещин и неровностей шпатлёвку следует наносить несколькими слоями, дожидаясь высыхания каждого слоя.
Дополнительную обработку (затирку шкуркой) можно проводить только после полного высыхания нанесённого слоя. Важно помнить, что при затирке образуется вредная для здоровья пыль, поэтому работать обязательно нужно в респираторе, и после завершения работ произвести влажную уборку помещения.
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