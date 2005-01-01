Онлайн выбор и оформление легкового автомобиля в аренду

Для будущих отпускников, собирающихся отправиться на отдых к морю или наоборот, посетить столицу с целью осмотра ее достопримечательностей, одним из актуальных вопросов, который требует решения еще до поездки, будет выбор варианта комфортного перемещения (переезда). И хотя возможность арендовать автомобиль в Киеве появилась относительно недавно, она набирает все большую популярность по целому ряду параметров, например:

Загородные, междугородние поездки - арендатор полностью исключает такую затратную по времени и стоимости “цепочку”, как дом-такси до вокзала (аэропорта, автостанции)-такси до места отдыха-общественный транспорт для поездок в пункте отдыха и обратно в той же последовательности. Достаточно загрузить личные вещи в арендованную, оснащенную всеми необходимы для путешествия опциями машину и без какой-либо привязки к расписанию отправиться в самостоятельное путешествие.

Использование в качестве транспорта для передвижения по городу - гости и жители столицы хорошо знают о стоимости поездок по городу на такси. Туристу, решившему осмотреть максимальное количество достопримечательностей за короткий отпуск, личный (арендованный) автомобиль будет весьма практичным решением данной задачи.

Во всех перечисленных вариантах, главными вопросами для практично настроенного и умеющего бережно обращаться с честно заработанными деньгами пользователя остаются - стоимость, а также условия оформления аренды. Получить на них быстрый и четкий ответ достаточно просто.

Прокатная компания TOPRENT

Достаточно зайти на интернет-ресурс toprent.ua ознакомиться с условиями предоставления в аренду легкового транспорта. Они достаточно лояльные (возраст, наличие действующего водительского удостоверения, стаж вождения, внесение залога) и соответствуют общепринятым международным нормам. Дальше все предельно просто:

Цена - зависит от выбранного класса автомобиля и срока арендной платы (четкие фотографии модельного ряда и техническое описание есть каталоге сайта)

Предоставление документов - предусмотрен вариант отправки электронных копий.

Подача заявки - пользователю достаточно заполнить соответствующую форму с указанием модели, нужной даты и срока аренды непосредственно на сайте.

Получение авто - проводится непосредственно на базе компании или в удобном для арендатора месте (дополнительная услуга) в присутствии механика и оценщика, которые подтверждают полную исправность машины во время передачи клиенту.

Следует иметь ввиду, что даже однодневная аренда подразумевает оформление страховки ОСАГО и КАСКО. Обратный возврат автомобиля подразумевает осмотр его технического состояния на предмет повреждений специалистом компании, после чего осуществляется возврат залога. Перечисленные бюрократические процедуры занимают буквально считанные минуты.

Конечная стоимость аренды выбранного пользователем автомобиля оговаривается в процессе оформления договора. Для этого на ресурсе предусмотрена опция обратной связи с менеджером проекта, который ответит на все возникшие вопросы и поможет правильно составить заявку онлайн.