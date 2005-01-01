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Онлайн выбор и оформление легкового автомобиля в аренду
Для будущих отпускников, собирающихся отправиться на отдых к морю или наоборот, посетить столицу с целью осмотра ее достопримечательностей, одним из актуальных вопросов, который требует решения еще до поездки, будет выбор варианта комфортного перемещения (переезда). И хотя возможность арендовать автомобиль в Киеве появилась относительно недавно, она набирает все большую популярность по целому ряду параметров, например:
Во всех перечисленных вариантах, главными вопросами для практично настроенного и умеющего бережно обращаться с честно заработанными деньгами пользователя остаются - стоимость, а также условия оформления аренды. Получить на них быстрый и четкий ответ достаточно просто.
Прокатная компания TOPRENT
Достаточно зайти на интернет-ресурс toprent.ua ознакомиться с условиями предоставления в аренду легкового транспорта. Они достаточно лояльные (возраст, наличие действующего водительского удостоверения, стаж вождения, внесение залога) и соответствуют общепринятым международным нормам. Дальше все предельно просто:
Следует иметь ввиду, что даже однодневная аренда подразумевает оформление страховки ОСАГО и КАСКО. Обратный возврат автомобиля подразумевает осмотр его технического состояния на предмет повреждений специалистом компании, после чего осуществляется возврат залога. Перечисленные бюрократические процедуры занимают буквально считанные минуты.
Конечная стоимость аренды выбранного пользователем автомобиля оговаривается в процессе оформления договора. Для этого на ресурсе предусмотрена опция обратной связи с менеджером проекта, который ответит на все возникшие вопросы и поможет правильно составить заявку онлайн.
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