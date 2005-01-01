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Опции столичного такси
Коммерческие разовые перевозки - сфера деятельности, которая в условиях жесткой рыночной конкуренции и расширения технологических возможностей преобразилась в лучшую для потребителя сторону. Речь идет об услугах такси. Они особенно востребованы в крупных городах и в том числе столичном регионе. К компании, занимающей лидирующие позиции среди киевских таксистов по набору опций, следует отнести «Лекс такси». Одними ее предложениями, клиенты пользуются достаточно часто, другими, от случая к случаю, но знать стоимость, также держать в записной книжке номер телефона для вызова, будет полезно и практично любому гостю или жителю Киева.
Короткий мобильный номер и онлайн заказ транспорта
Позвонить диспетчеру компании «Лекси такси» для вызова машины можно традиционным способом, использовать один из городских номеров телефона. Но, опция callback (бесплатно), короткий номер 509 для соединения с мобильного, позволят сэкономить время и деньги. Для «продвинутых» пользователей предусмотрена возможность проведения заказа в онлайн формате. На практике процедура выглядит достаточно просто:
На виртуальной карте будет построен маршрут поездки согласно указанным клиентом адресам. В нем будут учтены варианты объездов пробок, мест проведения ремонтных дорожных работ (при их наличии) и указано примерное время нахождения в пути.
Дополнительные услуги
«Удобство и комфорт клиентов» - девиз компании «Лекси такси» и это не «пустой» маркетинговый слоган. Расширенные возможности и виды услуг выделены в отдельный список. Вот наиболее популярные и востребованные:
Трезвый водитель и техническая помощь (буксировка в сервисный центр) – проблемы, от которых не застрахован ни один из водителей. Набор короткого номера 509 с мобильного телефона и ситуация разрешится в самые короткие сроки. Самое главное не придется переплачивать лишнего, тариф и стоимость данного вида услуг указаны на официального сайте компании. Представленная на нем информация и опция «Онлайн заказ» находятся в свободном доступе без какой-либо предварительной регистрации и предоставления личных данных на проверку.
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