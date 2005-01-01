Опции столичного такси

Коммерческие разовые перевозки - сфера деятельности, которая в условиях жесткой рыночной конкуренции и расширения технологических возможностей преобразилась в лучшую для потребителя сторону. Речь идет об услугах такси. Они особенно востребованы в крупных городах и в том числе столичном регионе. К компании, занимающей лидирующие позиции среди киевских таксистов по набору опций, следует отнести «Лекс такси». Одними ее предложениями, клиенты пользуются достаточно часто, другими, от случая к случаю, но знать стоимость, также держать в записной книжке номер телефона для вызова, будет полезно и практично любому гостю или жителю Киева.

Короткий мобильный номер и онлайн заказ транспорта

Позвонить диспетчеру компании «Лекси такси» для вызова машины можно традиционным способом, использовать один из городских номеров телефона. Но, опция callback (бесплатно), короткий номер 509 для соединения с мобильного, позволят сэкономить время и деньги. Для «продвинутых» пользователей предусмотрена возможность проведения заказа в онлайн формате. На практике процедура выглядит достаточно просто:

Вход на официальный сайт https://taxilex.com.ua/ компании и активация соответствующей командной строки на главной странице.

Заполнение виртуальной формы заявки (телефон клиента, адреса подачи и пункта прибытия, класс авто).

Зеленая кнопка «Вызвать такси».

На виртуальной карте будет построен маршрут поездки согласно указанным клиентом адресам. В нем будут учтены варианты объездов пробок, мест проведения ремонтных дорожных работ (при их наличии) и указано примерное время нахождения в пути.

Дополнительные услуги

«Удобство и комфорт клиентов» - девиз компании «Лекси такси» и это не «пустой» маркетинговый слоган. Расширенные возможности и виды услуг выделены в отдельный список. Вот наиболее популярные и востребованные:

Предварительный онлайн заказ подачи машины – заявка заполняется клиентом заранее и в ней указывается время предоставления транспорта по указанному адресу.

Перевозка животных – многим клиентам приходится платить огромные деньги для поездки вместе со своими питомцами. В «Лекси такси» услуга официально тарифицирована и вполне доступна по своей стоимости.

Курьерская доставка – для передачи посылки на другой конец города, совершенно не обязательно ехать туда самому. Достаточно воспользоваться опцией «Курьер» и она будет доставлена с гарантией сохранности в самое короткое время.

Встреча на вокзале или в аэропорте с табличкой – особенно актуальная тема для гостей столицы. Водитель встретит клиента с табличкой в руках непосредственно на перроне или рядом с выходом из зоны контроля и отвезет по указанному адресу.

Междугороднее такси – комфортабельность и вместительность транспортного средства указывается самим клиентом.

Трезвый водитель и техническая помощь (буксировка в сервисный центр) – проблемы, от которых не застрахован ни один из водителей. Набор короткого номера 509 с мобильного телефона и ситуация разрешится в самые короткие сроки. Самое главное не придется переплачивать лишнего, тариф и стоимость данного вида услуг указаны на официального сайте компании. Представленная на нем информация и опция «Онлайн заказ» находятся в свободном доступе без какой-либо предварительной регистрации и предоставления личных данных на проверку.