Заплати і спи спокійно: 5 податкових нововведень осені

Зміни торкнуться айтішників, таксистів, власників земельних паїв, квартир і автомобілів.

Нові зареєстровані законопроекти про зміну податкового законодавства України можуть бути розглянуті вже восени. Що саме пропонують депутати і як після цього зміниться життя українців.

Для айтішників

За даними Асоціації IT Ukraine, в Україні налічується близько 130 тисяч програмістів. З них близько 90% оформлені як ФОП третьої групи - платять податки у вигляді ЄСВ і 5% від суми оборотів. Тобто між роботодавцем і найманим працівником укладається договір, як між двома юрособами - за виконаний обсяг робіт ФОП-програміст отримує гроші і сам платить з них ЄСВ і податки.

Але мало платять - очевидно, так подумали депутати і зробили чергову спробу повернути програмістів в традиційне поле трудових відносин. Тобто коли їх оформляють як найманих працівників з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками - сплата ЄСВ, податок на доходи фізосіб і військовий збір.

Зареєстрований законопроект № 3933 вводить шість критеріїв IT-підприємства. Якщо роботодавець відповідає їм, то можна зменшити традиційні податки для найманих працівників. Законопроект пропонує встановити податкове навантаження на зарплати таких на рівні 10%, тобто знизити податок на доходи фізосіб з 18% до 5% і скоротити єдиний соціальний внесок з 22% до 5%. Крім цього, пропонується звільнення від сплати 1,5% військового збору.

Здавалося б, гарна ініціатива, якби не деякі підводні камені. Як то кажуть, диявол завжди криється в деталях. І такі деталі розгледіли в Європейській бізнес-асоціації.

- Застосування знижених ставок ПДФО та ЄСВ можливо за умови, що мінімальний розмір податку / збору з заробітної плати не менше, ніж податок / збір за стандартною ставкою з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Іншими словами, ПДФО та ЄСВ за ставкою 5% повинні бути більше 4250 грн і 5195 грн відповідно, - кажуть в ЄБА.

Тобто зниження податкових ставок ПДФО та ЄСВ можливо лише за умови, що заробітна плата айтішника становить понад 3743 доларів на місяць. Але навіть в IТ-індустрії з її високим рівнем зарплат поки такий поріг значно вище, ніж середнє значення по індустрії в Києві, пояснюють в асоціації.

В ЄБА зазначають: незважаючи на декларовану мету (допомогти IT), законопроект не враховує ключові для індустрії положення і збереження контрактної форми взаємодії, ініціює перехід на жорсткі, незручні для айтішників трудові відносини з КЗпП, а також незначну тривалість дії режиму.

Для автомобілістів

Ще один законопроект може ускладнити життя автолюбителям середнього класу. Сьогодні в Україні податок на розкіш платять лише власники дорогих авто. Він становить 25 тисяч гривень, сплачується щорічно протягом п'яти років після покупки машин, вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат. На початок цього року порогова сума склала 1 млн 771 тисячу 125 грн. Тобто під дію такого податку потрапляють авто вартістю близько 65 тисяч доларів.

Депутати ж вирішили - з кінцем епохи бідності можна опустити і планку суми, від якої сплачується податок на розкіш. Законопроект №3704 передбачає, що поріг оподаткування буде знижено до 200 мінімальних зарплат. Тобто практично в два рази. На сьогодні це менше 1 млн грн, і під дію такого податку потраплять машини вартістю близько 30 тисяч євро. По суті, це машини середнього класу.

Крім того, депутати пропонують прив'язати ставку податку до шести розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня податкового року, за транспортний засіб, з року виготовлення якого пройшло не більше п'яти років. За транспорт "віком" від шести до восьми років податок становитиме три мінімальні зарплати. Тобто замість 5 років податок на розкіш доведеться платити 8 років.

Якщо додати до цього плани щодо підвищення мінімалки з 2021 року до 6000 грн, то виросте і поріг податку на розкіш до 1,2 млн грн, і сума самих податків. Вона складе 36 тисяч грн за перші п'ять років використання "дорогих" авто і 18 тис. грн - за роки від шостого до восьмого.

Для таксистів

У Мінінфраструктури роблять чергову спробу взяти під контроль ринок перевезень - розробили новий законопроект, який повинен регламентувати роботу служб таксі.

У міністерстві кажуть, на сьогодні обсяг ринку внутрішніх перевезень на таксі та легковими автомобілями на замовлення складає близько 40 млрд грн на рік (в тому числі ринок інформаційних послуг по організації перевезень - близько 4 млрд грн). Кількість осіб, задіяних в перевезеннях пасажирів на таксі або легковими автомобілями на замовлення, становить близько 220 тис. (1,1% від економічно активного населення) - 98% з них є неофіційно зайнятими фізичними особами, не зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності.

У перекладі з чиновницької мови це означає - величезний шматок грошового пирога був до цих пір не оприбутковано податками.

У міністерстві кажуть, після вступу закону в силу забезпечено буде надходжень податків і зборів близько 800 млн гривень на рік. Чи не складно порахувати, що з кожного таксиста - яких 220 тисяч - в рік хочуть отримувати як мінімум 3600 грн, або 300 грн на місяць. Що це буде: плата за ліцензію або якийсь податковий збір - поки не зрозуміло. Але те, що таке нововведення відіб'ється на вартості послуг таксистів, тут і до ворожки не ходи.

Правда, поки цей документ ще не подали в Раду для розгляду. Але не за горами кінець парламентських канікул.

Для власників житла

Також депутати хочуть змусити платити податок власників квартир, які здають своє майно в оренду. У Раді вже лежить законопроект №3928 на цю тему.

Його автори прямим текстом кажуть - їх мета "стимулювання виведення з тіні операцій з надання фізичними особами нерухомості в оренду". На думку депутатів, на сьогоднішній день майже 90% орендних операцій фізичних осіб знаходиться в тіні, внаслідок того що на ці операції покладається занадто велике податкове навантаження.

У зв'язку з цим депутати пропонують знизити ставку по цьому виду податків з 18% до 9%. Якщо додати до цього 1,5% військового збору, то вийде, що податкове навантаження для орендодавців складе 10,5%.

Експерти критикують цю пропозицію, мовляв, все одно цифра більша.

Для власників землі

Свого часу багато галасу наробив законопроект №3131, який передбачав введення податку на землю сільгосппризначення. Згодом його допрацювали, і з'явився законопроект №3131-д.

Якщо закон буде прийнятий, то з'явиться таке поняття, як "поставлене податкове зобов'язання" (ПНО). Його суть в тому, що якщо у вас є земля і ви не здаєте її в оренду офіційно, то будете платити податок, який становить кілька відсотків від її нормативної грошової оцінки - НДО. (В Україні середня вартість гектара землі по НДО становить близько 30 тисяч гривень).

Законопроект передбачає поетапне введення поставленого податкового зобов'язання таким чином: пропонується коефіцієнт 3% - в 2021 р 3,5% - у 2022 р 4% - в 2023 року і 4,5% з 2024 року.

Тобто, якщо ціна землі залишиться такою ж, податок буде рости з 900 грн з гектара в 2021 році до 1350 грн з гектара через 4 роки.

При цьому, якщо ви офіційно здаєте землю в оренду, то такий податок платити не потрібно. Точніше, не потрібно платити власнику особисто, за них це зробить орендар. Таким чином в уряді хочуть вивести з тіні ринок оренди землі.

Насправді ж, як кажуть фінансові експерти, такі розклади вигідні в основному великому аграрному бізнесу, а ось дрібні фермери будуть нести збитки.

У коментарі "КП" в Україні "експерт інституту Growford Олексій Кущ пояснював, що такий закон буде змушувати власників або обов'язково здавати землю в оренду (щоб податки платив орендар), або платити сам. А при таких розкладах орендарі цілком можуть почати демпінг, вимагаючи знижувати орендну плату, а саму землю змусять працювати "на знос", не даючи їй часу відновитися.