У День Незалежності в парку Шевченка пройде концерт класичної музики

Навіть в карантинних умовах концерт, який вже став традицією, відбудеться 24 серпня.

Кілька років поспіль Classic Picnic, ініційований фондом Марії Дідковської "Відкрита музика міста", є одним з ключових інструментів популяризації класичної музики в Україні. Традиційно влітку проект збирає тисячі слухачів, які люблять класику, і навіть скептиків, які раніше і не здогадувалися, що цей музичний жанр може бути крутим, цікавим і захоплюючим.

В цьому році, незважаючи на карантин і його наслідки, організатори вирішили не відхилятися від свого культурно-освітнього шляху і спеціально до Дня Незалежності України придумали новий формат. 24 серпня Classic Picnic готує незвичайний і дійсно масштабний концерт, який буде доступний одночасно онлайн і оффлайн.

- Про культуру потрібно говорити і просувати її в суспільстві, навіть в пандемічні часи. Тому ми зуміли адаптуватися до нової реальності і придумати максимально гнучкий формат, який дозволить усім бажаючим насолодитися справді якісною музикою як під відкритим небом, так і вдома, - коментує Марія Дідковська.

Під керівництвом режисера Олени Савчук зараз в різних куточках України проходять записи концертів видатних музичних колективів, які будуть транслюватися в День Незалежності на офіційній FaceBook сторінці Classic Picnic, порталі Jetsetter.ua, а також офлайн - на великому екрані в парку Тараса Шевченка в Києві (звичайно ж, на безпечній дистанції і з дотриманням масочного режиму).

До ініціативи вже приєдналися колективи з Києва, Харкова, Львова та Одеси:

Національна заслужена академічна капела України "Думка"

Національний академічний симфонічний оркестр України

Харківський національний академічний театр опери та балету ім. Лисенко

Львівська національна філармонія

Академічний камерний оркестр "Віртуози Львова"

Національний одеський філармонічний оркестр

- Нам дуже важливо здійснити цей культурний прорив, показати широкій аудиторії красу класичної музики і високий рівень наших колективів. Саме тому я щаслива бути учасником процесу і бачити натхненні очі колег, які разом з нами творять "Оду Незалежності" з відкритим серцем. Це важкі дні зйомок під палючим сонцем, море хвилювань, але це варто того, щоб нас почула вся Україна в важливий для неї день, - поділилася режисер проекту Олена Савчук