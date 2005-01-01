ОСБ (ОСП) панели для индивидуального домостроения

Темпы индивидуального строительства в стране показывают ежегодный и уверенный рост уже несколько лет подряд. Широкий выбор технологий возведения позволяет будущим собственникам самостоятельно определиться из чего именно будет возведен их будущий дом. И согласно статистическим данным продаж, а также будущих заказов, все большую популярность набирает такой вид, как строительство домов из ОСБ панелей. Новинка на отечественном рынке – ориентированно стружечная плита или панель (в английской аббревиатуре пишется как OSB, отсюда буква «Б» в сокращенном названии у отечественных продавцов) представляет собой многослойный строительный листовой материал. В состав входят:

Отходы деревообрабатывающей промышленности в виде мелких узких щепок.

Синтетические смолы, а также связующие компоненты, в основном воск и борная кислота.

Основной особенностью является технология изготовления, которая позволяет придать плите (конечному изделию со стандартными размерами 2,5х1,25м и толщиной от 8 до 26мм) необходимые параметры прочности, упругости, теплопроводности и долговечности. Процедура выглядит следующим образом:

Наружные слои щепы укладываются продольно. Внутренние слои, поперечно.

После этого они заливаются готовым раствором в специальных формах и проходят процедуру сушки под высоким давлением. Количество слоев и вид склеивающих компонентов, придающих ОСБ плите определенную плотность, являются показателями для классификации. Именно это следует учитывать при выборе данного материала с учетом будущего использования (внутренняя отделка, наружные стены, обустройство напольного покрытия).

ОСБ плиты в качестве строительного материала

В качестве строительного материала для будущего дома, ОСБ плита применяется в формате хорошо знакомой, используемой в промышленном строительстве сэндвич панели. Выбор комплектации проводится по следующим параметрам:

Вид плиты, которая будет являться наружной частью дома.

Внутренний утеплитель (в зависимости от назначения будущего сооружения, например, коттедж или дачный домик).

Класс панели для внутренней стены помещения.

Отдельно подбираются плиты для обустройства напольного покрытия и потолка. Монтаж осуществляется на заранее подготовленный каркас из бруса или металлоконструкции. Невысокая удельная масса используемых материалов допускает возможность обустраивать практичный и быстровозводимый фундамент ленточного типа.

Качество наружной части панелей ОСБ позволяет практически свести до минимума такую расходную часть любого строительства, как отделочные работы. Гладкая и идеально ровная поверхность после нетрудоемкой финишной шпаклевки готова к покраске или оклейке обоями.

Ознакомиться с параметрами теплопроводности, изучить проекты индивидуальных домов, строительство которых осуществлялось с использованием данного материала, получить информацию о сроках возведения, можно с помощью сайта компании, использующей в своей профессиональной деятельности самые современные методики возведения объектов в формате «под ключ» на договорной основе.