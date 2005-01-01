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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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ОСБ (ОСП) панели для индивидуального домостроения
Темпы индивидуального строительства в стране показывают ежегодный и уверенный рост уже несколько лет подряд. Широкий выбор технологий возведения позволяет будущим собственникам самостоятельно определиться из чего именно будет возведен их будущий дом. И согласно статистическим данным продаж, а также будущих заказов, все большую популярность набирает такой вид, как строительство домов из ОСБ панелей. Новинка на отечественном рынке – ориентированно стружечная плита или панель (в английской аббревиатуре пишется как OSB, отсюда буква «Б» в сокращенном названии у отечественных продавцов) представляет собой многослойный строительный листовой материал. В состав входят:
Основной особенностью является технология изготовления, которая позволяет придать плите (конечному изделию со стандартными размерами 2,5х1,25м и толщиной от 8 до 26мм) необходимые параметры прочности, упругости, теплопроводности и долговечности. Процедура выглядит следующим образом:
После этого они заливаются готовым раствором в специальных формах и проходят процедуру сушки под высоким давлением. Количество слоев и вид склеивающих компонентов, придающих ОСБ плите определенную плотность, являются показателями для классификации. Именно это следует учитывать при выборе данного материала с учетом будущего использования (внутренняя отделка, наружные стены, обустройство напольного покрытия).
ОСБ плиты в качестве строительного материала
В качестве строительного материала для будущего дома, ОСБ плита применяется в формате хорошо знакомой, используемой в промышленном строительстве сэндвич панели. Выбор комплектации проводится по следующим параметрам:
Отдельно подбираются плиты для обустройства напольного покрытия и потолка. Монтаж осуществляется на заранее подготовленный каркас из бруса или металлоконструкции. Невысокая удельная масса используемых материалов допускает возможность обустраивать практичный и быстровозводимый фундамент ленточного типа.
Качество наружной части панелей ОСБ позволяет практически свести до минимума такую расходную часть любого строительства, как отделочные работы. Гладкая и идеально ровная поверхность после нетрудоемкой финишной шпаклевки готова к покраске или оклейке обоями.
Ознакомиться с параметрами теплопроводности, изучить проекты индивидуальных домов, строительство которых осуществлялось с использованием данного материала, получить информацию о сроках возведения, можно с помощью сайта компании, использующей в своей профессиональной деятельности самые современные методики возведения объектов в формате «под ключ» на договорной основе.
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