Як український бізнес адаптувався до умов карантину

Компанії почали підлаштовуватися під нові умови з самого початку коронавірусних обмежень, а істотний ривок стався після відновлення роботи громадського транспорту.

Карантин поклав на лопатки цілі галузі, які останні місяці тільки й роблять, що підраховують збитки. Але якщо навесні новини про обмеження викликали у бізнесу активне обурення, то сьогодні пристрасті вщухли: чергове продовження карантину до кінця літа вже такої бурхливої реакції не викликало.

Кафе і ресторани: виживають за рахунок постійних клієнтів

Про те, що найболючіше карантин вдарив по кафе і ресторанах консалтингу "Ольга Насонова і зовсім назвала його" початком великої ресторанної чуми ", яка скосить близько 20% ринку.

Проте, наші кафе і ресторани голими руками не візьмеш, і вони готові поборотися. Правда, співробітники закладів зізнаються, що у великій мірі сьогодні виживають за рахунок постійних клієнтів і часткового ігнорування карантинних заходів.

- Звичайно, всі наші співробітники працюють в масках і рукавичках, хоча в таку спеку задоволення в цьому мало, - поділилася в бесіді "співробітниця популярної мережі кав'ярень. - Але якщо ми будемо змушувати наших клієнтів на вході надягати маску , до нас просто ніхто не прийде! та й якось дивно це виглядає - робити замовлення в масці, а потім півгодини сидіти за столиком без маски.

За словами Оксани, клієнтів і без того стало в рази менше. Точка, в якій вона працює, розташована біля метро, і в вихідні вони в хороші часи продавали каву на винос, тому що вільних столиків ніколи не було. Зараз клієнти беруть склянку кави і можуть з ним просидіти і годину, і півтора - в залі, як правило, не більше 5-6 відвідувачів.

Олександр, який працює в авторському кафе на Подолі, каже, що його заклад тримається на плаву виключно за рахунок постійних клієнтів. Нові відвідувачі заходять дуже рідко, не дивлячись на те що місце досить жваве.

Спортивні тренери: зайнялися індивідуальними тренуваннями

Анітрохи не менше, ніж кафе і ресторанам, дісталося спортивним клубам. Вони теж закрилися в один день, і тисячі їхніх співробітників залишилися на кілька місяців без роботи.

- Перший місяць я і багато моїх колег відпочивали - все ж думали, що це ненадовго, - каже тренер зі стрибків на батуті Володимир. - А потім, коли зрозуміли, що кінця карантину не видно, почали дзвонити постійним клієнтам і пропонувати їм індивідуальні тренування. Так погано-бідно вдалося протриматися пару місяців.

На відміну від мережевих спортклубів, куди клієнти ще десять разів подумають, повертатися їм чи ні, у Володимира після пом'якшення карантину нестачі в клієнтах немає. За його словами, цей вид спорту досить специфічний, і, на щастя для нього, перейти на домашні заняття у спортсменів тут не вийде.

Ремонти: грудневі ціни і маски

Всі ми пам'ятаємо черги біля будівельних супермаркетів на самому початку карантину: помучившись без діла, багато українців вирішили зайнятися ремонтами в своїх квартирах. І, треба сказати, що "сезон ремонтів" все ще в самому розпалі. Зокрема, як свідчить аналітика OLX, серед користувачів платформи на початку літа на 5% зріс інтерес до ремонту квартир. У червні зацікавлених в оголошеннях в підкатегорії "Оздоблення і ремонт" стало більше на 10%, "Побутовий ремонт і прибирання" - на 7%. А кількість пропозицій у порівнянні з травнем зменшилася - на 2% і 4% відповідно.

Зрозуміло, що багато українці намагаються робити своїми силами. Але навіть умільцям з "золотими руками" деякі роботи не під силу - наприклад, повісити кондиціонер, поміняти вікна або встановити натяжні стелі.

Здавалося б, у цих бізнесів не повинно було виникнути великих проблем з клієнтами, проте їм теж довелося йти назустріч замовникам і вчитися працювати в нових умовах.

- У березні-квітні ми зіткнулися з тим, що клієнти знаходилися в постійному страху і стресі, - розповідає майстер по установці вікон Юрій. - Найпоширеніше завдання в той період ставився так: "поміняйте нам вікна, тільки щоб в квартиру ніхто не заходив, бо ми на самоізоляції". Довелося працювати в новому режимі - в масках, рукавичках, бахилах, та ще й антисептик завжди в запасі. Але, треба сказати, клієнтів такий формат роботи дуже заспокоював ще на етапі телефонних переговорів.

А менеджер фірми, яка займається установкою натяжних стель, Світлана каже, що прибуток компанії трохи впала не тільки через необхідність постійно закуповувати захисні засоби, а й через те, що постачальники матеріалів "задрали ціни".

- Постачальники просто викручують руки: ціни піднялися на 15-20%, а то і більше, - каже Світлана. - Пояснюють це тим, що три місяці у них не було ніяких продажів, а тепер треба відбити період простою і заробити. У нас же поки грудневі ціни, завдяки чому потік клієнтів не вичерпується. Але навряд чи ми зможемо довго протриматися в такому режимі.

Онлайн-продажі: працюють в звичайному режимі

У перші тижні карантину виручка інтернет-магазинів злетіла: по-перше, традиційні магазини несподівано закрилися, а по-друге, людям на самоізоляції знадобилися зовсім нові товари: комусь-то - комп'ютерний стіл, щоб працювати з дому, комусь - килимок для йоги і гантелі, щоб не втратити форму, а кому-то - настільні ігри, щоб було чим зайнятися з дітьми.

Сергій, який працює сервіс-менеджером в компанії, яка займається доставкою та продажем аудіо та відеотехніки, запевняє: жодних проблем ні з постачаннями з Європи, ні з продажем техніки в Україні в період карантину у них не було. Більш того: три місяці продажу стійко росли і тільки останнім часом стабілізувалися.

- Графік нашої роботи посутньо не змінився ні під час жорсткого карантину, ні в період адаптаційного: 3-4 дні на тиждень я працюю з дому, відповідно, 1-2 дні - з офісу, - каже Сергій. - Чесно кажучи, після Нового року думав звільнятися, а зараз радий, що цього не зробив: з огляду на нову реальність, цей бізнес виявився дуже стійким до кризи.