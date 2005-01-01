Правильно проводим популярные пластические операции

Пластические операции давно уже не являются необычным явлением. У пластических хирургов всегда много клиентов, желающих изменить отражение в зеркале. Одной из самых популярных операций является липосакция.

Липосакция

Стройное, подтянутое тело не всем дается от природы. При наличии излишней массы на помощь приходит липосакция. Перед принятием решения записаться на процедуры, стоит решить несколько вопросов.

В первую очередь важно выяснить опыт и квалификацию хирурга, сертификаты врачей и клиники. После этого необходимо записаться на прием и проконсультироваться. Врач возьмет необходимые анализы, уточнит отсутствие противопоказаний и порекомендует нужные процедуры.

После операции не стоит сразу выписываться, необходимо 1 – 2 дня провести под наблюдением, после чего посещать хирурга для контрольных осмотров.

Такие операции сейчас проводят многие, желающие избавиться от лишнего веса. На ее популярность влияют невысокая цена липосакции, отличный внешний вид после проведения процедуры, хорошее самочувствие.

Пластика лица

Второй по популярности является пластика лица. Одним не нравится форма своего носа и хотат сделать пластику носа, другие хотят подкорректировать форму ушей, третьи хотят избавиться от возрастных изменений. Видов пластики лица множество:

пластика носа, ушных раковин, губ, век, других частей;

процедуры липосакции;

лазерная шлифовка;

удаление шрамов, рубцов, бородавок.

Конкретную процедуру может порекомендовать только врач на основании пожеланий клиента.

Не стоит планировать провести несколько различных операций за один раз. Организму необходимо время для восстановления после процедур, заживления швов. При планировании различных пластических операций, нужно определиться с очередностью проведения. Если особых требований нет, порядок проведения порекомендует хирург.

Необходимо учитывать, что не всегда планируемая клиентом коррекция улучшит внешний вид. Консультация специалиста, компьютерное моделирование поможет избежать огорчений.

Важные детали

Не стоит идти к первому попавшему на глаза врачу. В первую очередь необходимо уточнить квалификацию и сертификаты хирурга, клиники. Только опытный специалист, имеющий все необходимые документы, сможет правильно провести необходимые процедуры, обеспечит правильный предоперационный осмотр и послеоперационный уход.

Необходимо помнить о необходимом покое после процедур. В зависимости от вида операции, до 7 дней придется провести дома. Также необходимо своевременно посещать назначенные после операции осмотры.

Стоит учитывать и возможные противопоказания. К ним относят некоторые заболевания, беременность, в некоторых случаях период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.

Обычно пластические операции проводят под местным наркозом. При необходимости применяют общую анестезию.

Пластические операции – процедура довольно простая, проходит без осложнений. Важно выбрать подходящего специалиста и четко выполнять его рекомендации. В этом случае операция пройдет легко, результат будет радовать длительное время.