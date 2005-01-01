У ВООЗ пояснили, чому заборона на світовий туризм не допомагає в боротьбі з коронавірусом

Найефективнішими методами боротьби з пандемією залишаються соціальне дистанціювання, гігієна і маски.

Поширення коронавіруса поновлюється з новою силою там, де знімають карантинні обмеження. Про це на прес-конференції 28 липня в Женеві заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

- Зрозуміло, що жодна країна не хоче повертатися до карантину, ніхто не хоче - дуже великі економічні наслідки, та й багато іншого. Але якщо ми розуміємо, як відбувається поширення, І досконально зрозуміємо хворобу, ми зможемо приймати точкові заходи, - додав виконавчий директор ВООЗ Майк Райан.

Райан зазначив, що рекомендації ВООЗ, які розраховані на певний проміжок часу, даються для того, щоб подивитися, наскільки вони ефективні. Подальші дії повинні бути послідовними, а не змінюватися "кожні два дні".

У ВООЗ підкреслили, що спотворення статистики по захворюваності може бути небезпечною. Якщо ситуація в країні "виглядає благополучно", це не означає, що вона насправді така.

Закриті кордони - не панацея

Виконавчий директор ВООЗ також відзначив неефективність обмеження на пересування людей по світу, оскільки цей захід може працювати лише в поєднанні з іншими рекомендаціями.

- Сьогодні вірус присутній всюди, і він буде поширюватися при першій можливості. Зрозуміло, що країни, які, доклавши величезних зусиль протягом кількох місяців, зуміли стримати поширення вірусу, побоюються, що ці успіхи будуть перекреслені в тому випадку, якщо в країну приїдуть люди звідти, де він активно поширюється. У той же час країни не можуть тримати свої кордони закритими вічно, - пояснив Майк Райан.

Чиновник нагадав, що найефективнішими заходами проти поширення коронавіруса є соціальне дистанціювання, гігієна і носіння масок.

- Тримайтеся на відстані від оточуючих, мийте руки, уникайте багатолюдних місць і закритих приміщень, і, де потрібно, носіть маску, - уклав глава ВООЗ.

Всесвітня організація охорони здоров'я скликає засідання комітету з надзвичайних ситуацій через прискорення поширення коронавіруса за останні 1,5 місяці. Кількість заражених Covid-19 майже подвоїлася. За період пандемії зареєстровано 16 млн випадків інфекції та понад 640 000 летальних випадків. Всього за чотири дні захворіли мільйон чоловік.

Тим часом міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що похибка тестів на коронавірус, які проводять в країні, становить понад 20%. Тобто 20 з 100 тестів можуть приховати наявність вірусу в крові.

Сьогодні в Україні і по всьому світу офіційними вважаються результати ПЛР-тестів. Безкоштовно їх роблять певним професійним категоріям - медикам, поліцейським, соцпрацівникам і у напрямку сімейного лікаря (якщо є тривожні симптоми або людина перебувала в контакті з хворим COVID-19).